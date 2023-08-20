Академик, исследовавший космос во времена СССР, не выдержал новостей о крушении "Луны-25"

По словам ученого, он мечтал увидеть возрождение программы освоения Луны Россией, и эта миссия была его последним шансом. Из-за стресса он оказался в больнице.

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90-летний академик Михаил Маров, который был одним из научных руководителей космических исследований СССР, узнав о провале миссии "Луна-25" так расстроился, что попал в больницу. Об этом он сам рассказал в комментарии ресурсу РБК.

"Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело", — сообщил Маров, который сейчас находится в Центральной клинической больнице.

По словам ученого, он очень огорчен тем, что не удалось посадить аппарат на Луну.

"Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы", – подчеркнул он.

Маров все еще не теряет оптимизма и верит, что следующие попытки будут более удачными, главное – не замалчивать причину, по которой аппарат не смог выполнить свою миссию сейчас:

"Я надеюсь, что справимся, что у руководства Роскосмоса будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить"

Как пишет Forbes Russia, Михаил Маров — один из последних ученых, который лично знал трех создателей ракетно-ядерного щита СССР: Сергея Королева, Игоря Курчатова и Мстислава Келдыша. Он занимал ведущую роль в разработке и реализации советской программы исследования космоса, Луны и планет Солнечной системы, а также участвовал в первых исследованиях Марса и Венеры.

Как известно, запуск "Луны-25", о котором так много и гордо писали росСМИ, в итоге обернулся большим разочарованием. Первая лунная миссия в современной истории РФ, стартовавшая с космодрома "Восточный" 11 августа, бесславно завершилась 19 августа, когда "Роскосмос" сообщил, что произошла "нештатная ситуация", которая помешала технике перейти на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

На следующий день связь с аппаратом восстановить не удалось, а спустя некоторое время появилось заявление о том, что аппарат столкнулся и поверхностью Луны и "прекратил свое существование".

Пока в "Роскосмосе" пытаются выяснить, что же провело к краху миссии, некоторые журналисты уже говорят о том, чем может закончиться поиск виноватых.

"Думаю, мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие дни пара российских представителей космической отрасли случайно упадет с балкона", — гениальный комментарий заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера о внезапном падении станции "Луна-25" на поверхность Луны", – пишет в своем телеграмм-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее Фокус сообщал, что "Роскосмос" перенес дату запуска посадочного аппарата "Луна-25" на август, хотя изначально полет должен был состояться 13 июля. Напоминаем, почему Россия потерпела неудачу с космической миссией.