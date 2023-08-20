Владельцы дома на Гавайях рассказали, как их жилье осталось невредимым в эпицентре пожара

Пара купила дом три года назад и сделала там ремонт. Некоторые новшества и спасли жилье от огня.

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Масштабные пожары, которые прокатились по острову Мауи на Гавайях, практически полностью уничтожили исторический город Лахайна: 2200 зданий, в основном жилые дома, полностью сгорели или повреждены, выжжены 850 гектаров земли. Каким же чудом стало то, что среди развалин, которые сейчас представляют собой Лахайну, стоит один абсолютно уцелевший приморский дом, пишет LA Times.

На аэрофотоснимках видно, что дом с красной крышей и ярко-белым фасадом все еще находится в первозданном виде на фоне серого пепельного пейзажа, которым он окружен.

Журналисты выяснили, что его владельцы, Дора Этуотер Милликин и ее муж Дадли Лонг Милликин III, не так давно отремонтировали недвижимость стоимостью $4 миллиона, и внесенные изменения поспособствовали тому, что огонь обошел его стороной.

Супруги рассказали, что дом – полностью деревянный, и они не обрабатывали его от огня никакими растворами. Однако в процессе ремонта они заменили асфальтовую крышу на толстостенную металлическую и обрезали ветки деревьев, окружающих дом, чтобы снизить риск распространения термитов.

Хозяин дома подчеркнул, что ни одно из новшеств не имело целью огнеупорность, но именно они и спасли их дом.

Огонь уничтожил в Лахайне 2200 зданий Фото: Getty

"Когда все это происходило, были куски дерева — шесть, 12 дюймов в длину — которые горели и почти парили в воздухе с ветром и всем остальным.

Они падали на крыши людей, а если это была асфальтовая крыша, то она загоралась. Падая на землю, они поджигали листву вокруг дома", – подчеркнул мужчина.

Крыши являются основным фактором, влияющим на воспламеняемость дома, потому что они представляют собой самую большую площадь поверхности, на которую могут упасть тлеющие угли.

На момент пожара пара гостила у родных в Массачусетсе. На следующий день Милликинам позвонили из округа и сообщили, что их дом уцелел. С тех пор многие называют это жилье "чудо-домом".

Этуотер Милликин и ее муж живут на Мауи почти 10 лет и купили недвижимость около трех лет назад. Она художница, чьи картины посвящены прибрежным пейзажам Новой Англии, а он недавно вышел на пенсию.

В уцелевшем доме есть художественная мастерская

После пожаров около 1000 человек считаются пропавшими без вести. Окончательное число погибших может составить около 500 жителей. Губернатор Джош Грин заявил, что не хочет строить догадки о том, сколько жертв, но считает, что в течение следующих нескольких недель число будет продолжать расти примерно на десять человек в день.

Спасатели все еще прочесывают завалы в Лахайне, и официальные лица заявили, что они обыскали примерно 78% пострадавшего района.

Таким город Лахайна был до пожаров

Ранее Фокус писал, что медиамагнат и телеведущая Опра Уинфри приехала в центр помощи пострадавшим, но нарвалась на критику из-за своей показной благотворительности.