Лимонная акула, ламантины и киты: названы лучшие снимки океанических животных 2023 года (фото)

На кадрах, участвующих в конкурсе Oceanographic Magazine, запечатлен весь спектр жизни в океане — от китов и ламантинов до глубоководных животных.

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Потрясающие фотографии морской жизни китов, ламантинов и акул оказались в шорт-листе премии за лучшую океанскую фотографию 2023 года. Снимки опубликованы журналом Oceanographic Magazine.

На этих кадрах запечатлен весь спектр жизни в океане — от китов и ламантинов до глубоководных ныряльщиков.

Фото: Сильви Эйер | Любознательный ламантин и солнечные лучи

Финалистка премии Сильвия Айер, сфотографировавшая ламантина крупным планом, рассказала, что он приблизился, чтобы посмотреть на нее и внезапно оказался в идеальном положении перед солнечными лучами.

Фото: Оли Кларк | Утренняя охота осьминога

По ее словам, есть надежда, что этот проект привлечет внимание общественности к вопросу защиты этих млекопитающих.

Фото: Джек Покох | Одна рыба поедает другую

Победителей конкурса в таких категориях, как "Дикая природа", "Приключения" и "Взаимодействие с людьми", объявят в сентябре.

Судья Алекс Мастард сказал, что в заявках представлено настоящее разнообразие фотографий, сделанных в разных водоемах — будь то Северный Ледовитый океан или бассейн.

Фото: Ремуна Бека | Усатая акула-нянька

Француз Грег Лекуэр получил награду в категории "лучшее шоу" за снимок четырех тюленей-крабоедов, резвящихся вокруг дрейфующего айсберга.

Фото& Майкл Халувана | Белый медведь на вершине ледника

"Айсберги — массивные и загадочные места обитания — динамичные королевства, поддерживающие морскую жизнь", — объяснил он, добавив, что во время экспедиции на Антарктический полуостров исследовались и документировались скрытые поверхности айсберга, где поселились тюлени.

Фото: Морше Лоббера | Дельфины Фото: Ренни Капацола | Черепахи

Напомним, что впервые за 25 лет исследователи заметили у берегов Тасмании редкую рыбу с руками.

Также сообщалось, что в Тихом океане нашли убежище косаток ледникового периода, которые поселились возле Японии еще 20 000 лет назад.