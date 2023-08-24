Лимонная акула, ламантины и киты: названы лучшие снимки океанических животных 2023 года (фото)
На кадрах, участвующих в конкурсе Oceanographic Magazine, запечатлен весь спектр жизни в океане — от китов и ламантинов до глубоководных животных.
Потрясающие фотографии морской жизни китов, ламантинов и акул оказались в шорт-листе премии за лучшую океанскую фотографию 2023 года. Снимки опубликованы журналом Oceanographic Magazine.
На этих кадрах запечатлен весь спектр жизни в океане — от китов и ламантинов до глубоководных ныряльщиков.
Финалистка премии Сильвия Айер, сфотографировавшая ламантина крупным планом, рассказала, что он приблизился, чтобы посмотреть на нее и внезапно оказался в идеальном положении перед солнечными лучами.
По ее словам, есть надежда, что этот проект привлечет внимание общественности к вопросу защиты этих млекопитающих.
Победителей конкурса в таких категориях, как "Дикая природа", "Приключения" и "Взаимодействие с людьми", объявят в сентябре.
Судья Алекс Мастард сказал, что в заявках представлено настоящее разнообразие фотографий, сделанных в разных водоемах — будь то Северный Ледовитый океан или бассейн.
Француз Грег Лекуэр получил награду в категории "лучшее шоу" за снимок четырех тюленей-крабоедов, резвящихся вокруг дрейфующего айсберга.
"Айсберги — массивные и загадочные места обитания — динамичные королевства, поддерживающие морскую жизнь", — объяснил он, добавив, что во время экспедиции на Антарктический полуостров исследовались и документировались скрытые поверхности айсберга, где поселились тюлени.
Напомним, что впервые за 25 лет исследователи заметили у берегов Тасмании редкую рыбу с руками.
Также сообщалось, что в Тихом океане нашли убежище косаток ледникового периода, которые поселились возле Японии еще 20 000 лет назад.