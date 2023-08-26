Остановили поезда и включили российский гимн: в Польше действуют неизвестные хакеры

Злоумышленники воспользовались радиочастотами, которые используют в работе железной дороги, и прислали сигнал, который спровоцировал экстренную остановку поездов. Затем они включили через системы оповещения российский гимн и фрагмент речи Путина.

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Железнодорожное движение в районе польского города Щецин было временно приостановлено из-за воздействия на систему неизвестных лиц. Они также включили российский гимн и отрывок из выступления Владимира Путина. Об этом сообщает Wyborcza со ссылкой на информацию от сотрудников железной дороги.

Вечером 25 августа произошел инцидент, в результате которого железнодорожное движение в районе польского города Щецин было временно прекращено. Злоумышленники использовали радиочастоты, применяемые в железнодорожной инфраструктуре, и передали сигнал, вызвавший аварийное торможение поездов. После этого они через системы оповещения включили российский гимн и отрывок из выступления Путина.

По информации издания, процесс копирования экстренного сигнала остановки, который используется машинистами, не представляет сложности для технических специалистов. Кроме того, частоты, на которых передаются сигналы для конкретных маршрутов, не являются зашифрованными и могут быть найдены в открытом доступе.

Злоумышленники начали транслировать тревожный сигнал около 21 часа, он поступил машинистам и в пункты управления движением и вызвал остановку поездов на линии 273 и 351. На этих маршрутах используют разные частоты для сигнала тревоги, но транслировался он практически одновременно. Известно также, что остановились несколько грузовых поездов.

Похожий инцидент произошел якобы и на территории Великопольского воеводства.

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