Отравление Кадырова: главу Чечни обвинили в том, что он "заживо" похоронил своего доктора, — СМИ

По данным журналистов, здоровье Кадырова серьезно пострадало из-за проблем с почками, поэтому пришлось обратиться за медицинской помощью в Дубае.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров мог посчитать, что к ухудшению его самочувствия имеет отношение личный лечащий врач, которого затем, по неподтвержденной информации, зверски убили. Об этом сообщает Newsweek.

Авторы публикации ссылаются на неподтвержденные сведения в некоторых Telegram-каналах, которые могут располагать инсайдерской информацией от российских силовиков. Но при этом доказательств не приводится.

Прежде сообщалось, что здоровье Кадырова серьезно пострадало из-за проблем с почками. Высказывались и предположения, что он стал жертвой отравления. Главе Чечни пришлось обратиться за медицинской помощью в Дубае.

Согласно опубликованной информации, Кадыров обеспокоился внезапным ухудшением здоровья и обвинил в попытке отравления врача Эльхана Сулейманова, который также занимал должность заместителя премьер-министра.

По неподтвержденным данным, врача "похоронили заживо", но неопровержимых тому доказательств не приводится. Сообщается, что Сулейманов сделал несколько уколов Кадырову, который затем посчитал, что ухудшение здоровья связано с таким лечением. В октябре прошлого года Сулейманова сняли с должности вице-премьера.

По данным источников, несмотря на то, что прежде Сулейманов был активен в Instagram, последний его пост датируется октябрем 2022-го. С тех пор о нем ничего не известно.

Необычно в этой истории и то, что ссылка на его странице в Instagram, которая прежде вела на республиканский онкологический диспансер в Чечне (главный проект Сулейманова), теперь переадресовывает пользователей на дилеров кокаина в Дубае, пишут журналисты.

С тех пор врача больше никто не видел, все говорят, что его больше нет среди живых, и что он умер мучительной смертью, отмечается в публикации одного из Telegram-каналов. Высказывается также предположение и о том, что он может быть в плену.

Сулейманов выделялся из окружения Кадырова тем, что он не чеченец и принадлежит к лезгинской национальности. Он родом из столицы Азербайджана Баку.

Напомним, что Кадыров высказался о гибели Пригожина и соврал о "хороших" отношениях.

Также сообщалось, что, по словам Ксении Собчак, следующим после Пригожина в РФ могут ликвидировать Кадырова.