Наводнение в Ливии: количество погибших в Дерне может достичь отметки в 20 тысяч, — СМИ (видео)

По словам журналистов, что такая оценка сделана на основании количества уничтоженных районов в городе.

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В результате наводнения в Ливии в городе Дерна могли погибнуть от 18 до 20 тысяч человек. Об этом заявил мэр населенного пункта Абдулменам аль-Гаити телеканалу Al Arabiya.

Сообщается, что такую оценку глава Дерны привел на основании количества уничтоженных районов.

В Дерне могли погибнуть до 20 тысяч человек

Отметим, что город Дерна Расположен на побережье Средиземного моря. По состоянию на 2005-й год его население составляло 79 тысяч человек.

Город Дерна на карте Фото: Google

Напомним, что циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация.