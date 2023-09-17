Авиакатастрофа из-за непогоды: погибли все пассажиры и члены экипажа, — СМИ (видео)

Официальные лица заявили, что самолет был зафрахтован бизнесменом, который увлекался рыбной ловлей. Пассажирами были его друзья из других частей страны.

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В Бразилии 16 сентября во время плохой погоды разбился двухмоторный самолет EMB-110. В результате авиакатастрофы погибли четырнадцать человек, сообщает BBC.

Небольшой винтовой самолет потерпел крушение, когда он приближался к концу своего 400-километрового полета между Манаусом, столицей штата Амазонас, и отдаленным городом в джунглях Барселуш.

Официальные лица заявили, что все находившиеся на борту — 12 пассажиров и два члена экипажа — погибли в результате аварии. Начато расследование причин инцидента.

Министр государственной безопасности Амазонаса Винисиус Алмейда сообщил, что по предварительной информации, самолет разбился после того, как вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы. В это время был сильный дождь и плохая видимость.

Двухмоторный турбовинтовой самолет EMB-110 был произведен бразильской авиастроительной компанией Embraer.

"Наши команды находились на местах с момента крушения, чтобы оказать необходимую поддержку. Моя солидарность и молитвы семьям и друзьям жертв", — сказал губернатор Амазонаса Уилсон Лима после крушения.

Мэр Барселуша Эдсон де Паула Родригес Мендес сообщил, что самолет был зафрахтован бизнесменом, который увлекался рыбной ловлей. Пассажирами были его друзья из других частей Бразилии. Официальные лица заявили, что тела жертв будут доставлены в Манаус для опознания.

Барселуш является популярным туристическим направлением, поскольку он расположен недалеко от нескольких национальных парков.

Сентябрь считается началом пикового рыболовного сезона в Амазонасе. Штат особенно известен своими различными видами декоративных рыб, таких как тукунаре, также известный как павлиний окунь.

Напомним, 12 сентября сообщалось, что в Мали в аварии разбился еще один штурмовик Су-25, который Российская Федерация поставила им в начале 2023 года.

Ранее, 2 августа в РФ при взлете разбился частный самолет, никто не выжил. Инцидент, по словам журналистов, произошел на реке Дудинка в момент, когда самолет пытался набрать высоту. Оба человека, которые находились на борту, погибли.