Во Франции экоактивисты случайно отравили рыбу во время протеста (фото)

Экоактивисты заверили, что использованный краситель полностью безопасен для живых существ. Однако мэр Кольмара насчитал уже более десяти мертвых рыб.

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Активисты-экологи сбросили зеленый краситель в воды Лауха, что в городе Кольмар во Франции, в знак протеста против токсичных отходов. Мэр обвиняет их в причинении гибели многих рыб. Об этом 18 сентября сообщает Le Figaro.

Как отмечает газета "Последние новости из Эльзаса", причина такого внезапного изменения цвета: флуоресцеин, мощный органический краситель, который становится зеленым при контакте с водой, который разлили активисты.

Ответственность за "перфоманс" взяла Extinction Rebellion из Страсбурга, опубликовав многочисленные фотографии разрисованных фонтанов и каналов.

Экоактивисты "покрасили" воды Лауха в зеленый цвет Экоактивисты "покрасили" воды Лауха в зеленый цвет

На Facebook-странице Extinction Rebellion Strasbourg экоактивисты этого "движения, выступающего за гражданское неповиновение" уточняют, что они хотели предостеречь от проекта Stocamine, который заключается в хранении токсичных отходов (например, с содержанием асбеста или ртути) в бывшем горном участке в Виттельсгайме, которые могут поспособствовать загрязнению грунтовых вод.

Активисты о "безвредном" красителе

После многих лет споров и борьбы с ассоциациями защитников окружающей среды комиссия по расследованию, дала согласие для продолжения проекта. Однако публичный опрос показал враждебный настрой населения.

Поэтому в знак протеста активисты Extinction Rebellion объявили в субботу, 16 сентября, что они сбросили флуоресцеин в воды Лауха в Кольмаре.

"Напоминаем, что использованный краситель является полностью безопасным для живых существ (людей, растений, животных). Используется в офтальмологии, рыбоводстве и спелеологами", — уверяют активисты на своей странице в Facebook.

Однако мэр Кольмара Эрик Страуманн утверждает, что жители заметили появление на поверхности вод Лауха большого количества мертвой рыбы после разлива красителя. Сам он насчитал более десяти рыб.

Экоактивисты "покрасили" воды Лауха в зеленый цвет

"Злоумышленника установили "Зеленые бригады". Мы продолжаем дело против этого лица", — написал мэр, осуждая "загрязнение", вызванное экологами.

Также Эрик Страуман отметил, что сам всегда выступал против Stocamine:

"Я был одним из первых, кто принял резолюцию против хранения этих отходов, когда я возглавлял генеральный совет Верхнего Рейна в 2016 году. Но в то время я был совершенно один и не видел никаких действий от этого экологического движения..."

Напомним, что The Guardian сообщили, что глава лоукост-компании Ryanair Майкл О'Лири вышел на одиночный пикет возле Еврокомиссии в Брюсселе против забастовок авиадиспетчеров . Однако почти сразу к Майклу О'Лири подбежали две экоактивистки и бросили ему в лицо густо намазанные кремом пироги.