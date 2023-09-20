"Он не получит помощи": Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который тащит всех на дно

По словам президента Польши, он не сможет встретится с коллегой Владимиром Зеленским по организационным причинам.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина под ударом России хватается за все возможности и рискует утащить своих соседей на дно. Его процитировала Polska agencja prasowa.

"Мы должны действовать, чтобы защитить себя от причиненного нам вреда, потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, он не получит помощи. Поэтому мы должны позаботиться о наших интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", — сказал Дуда.

По его словам, он не сможет встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским по организационным причинам. Речь идет о задержках в графике выступлений двух лидеров на Генеральной ассамблее ООН. Однако Дуда не исключает, что может встретиться с украинским коллегой позже.

Напомним, что Дуда на Генассамблее ООН предупредил о планах России в Украине. По словам польского президента, Россия мечтает о восстановлении своей "имперской мощи" и пытается диктовать условия другим народам. Чтобы этого не допустить, важно помочь Украине восстановить свою территориальную целостность.

"Сегодня мир стоит перед невиданной угрозой", — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что Польша, исходя из своей истории и опыта, лучше всего понимает трагедию Украины. В этом контексте он напоминает о вторжении нацистской Германии в Польшу в 1939 году.