Длилась сутки: Азербайджан объявил о завершении режима АТО в Нагорном Карабахе (видео)

По словам президента Азербайджанской Республики, антитеррористические мероприятия проводились с высоким профессионализмом и точностью, чтобы не пострадало мирное население, не были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

Как сообщают журналисты, 20 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу:

По словам президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиева, антитеррористические мероприятия проводились с высоким профессионализмом и точностью, чтобы не пострадало мирное население, не были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Однако, как отметил президент, позиции врага, его вооружение и техника были уничтожены.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

"Министерство обороны Азербайджана сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, которое поступило через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00", — сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

Минобороны говорит, что договорились о таких условиях:

Расположенные в Карабахском районе "формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования" складывают оружие, оставляют боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.

Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

Напомним, 19 сентября правительство Азербайджана заявило о начале "антитеррористической операции" на территории армянского анклава в Нагорном Карабахе. Антитеррористическую операцию объявили после того, как стало известно о нескольких инцидентах — стрельбе и подрыве грузовика.

Вооруженные силы Азербайджана начали наносить удары по территории анклава из тяжелого оружия, после чего руководители Франции и Германии предложили созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.

20 сентября правительство страны заявило, что достигло поставленных целей и прекращает стрельбу. Помощник президента Азербайджана Хикмет Геджиев объяснил, что нужно для достижения мира.