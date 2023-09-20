Длилась сутки: Азербайджан объявил о завершении режима АТО в Нагорном Карабахе (видео)
По словам президента Азербайджанской Республики, антитеррористические мероприятия проводились с высоким профессионализмом и точностью, чтобы не пострадало мирное население, не были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ.
Как сообщают журналисты, 20 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу:
По словам президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиева, антитеррористические мероприятия проводились с высоким профессионализмом и точностью, чтобы не пострадало мирное население, не были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Однако, как отметил президент, позиции врага, его вооружение и техника были уничтожены.
"Министерство обороны Азербайджана сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, которое поступило через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00", — сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
Минобороны говорит, что договорились о таких условиях:
- Расположенные в Карабахском районе "формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования" складывают оружие, оставляют боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.
- Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.
- Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.
Напомним, 19 сентября правительство Азербайджана заявило о начале "антитеррористической операции" на территории армянского анклава в Нагорном Карабахе. Антитеррористическую операцию объявили после того, как стало известно о нескольких инцидентах — стрельбе и подрыве грузовика.
Вооруженные силы Азербайджана начали наносить удары по территории анклава из тяжелого оружия, после чего руководители Франции и Германии предложили созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.
20 сентября правительство страны заявило, что достигло поставленных целей и прекращает стрельбу. Помощник президента Азербайджана Хикмет Геджиев объяснил, что нужно для достижения мира.