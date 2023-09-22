Туристы затоптали: в Исландии вводят налог для иностранцев, чтобы защитить природу

По словам премьер-министра Катрин Якобсдоуттир, инфраструктура острова испытвает серьезную нагрузку из-за наплыва отдыхающих. Это ставит под угрозу планы страны стать углеродно-нейтральной к 2040 году.

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Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир объявила, что ее правительство работает над введением налога на туристов с целью сдерживания прилива иностранных посетителей на остров. Об этом сообщает канал Bloomberg.

"За последнее десятилетие туризм в Исландии стремительно рос, и это оказывает влияние на нашу экологию и не только", — пояснила премьер-министр.

Каждый год в Исландию приезжают более 2 миллионов туристов, в то время как население страны составляет всего 400 000 человек. Люди посещают остров, чтобы насладиться его уникальной природой, но массовый прилив туристов приносит вред окружающей среде.

Исландия стремится стать углеродно-нейтральной страной к 2040 году, но данная цель находится под угрозой из-за текущей нагрузки на инфраструктуру, обусловленной большим числом туристов.

Премьер-министр Исландии отметила, что ставка нового налога находится на стадии обсуждения, но она будет "умеренной".

Средства, собранные с помощью этого налога, будут направлены на проекты по сохранению и восстановлению уникальной природы острова, а также будут использованы как инвестиции в "зеленую" экономику.

Напомним, в конце июня в Исландии приостановили коммерческий китобойный промысел в открытом море этом сезоне. Решение было принято после публикации подробного отчета, в котором говорилось, что морские животные часто подвергаются длительной и мучительной смерти от рук исландских моряков.

Однако уже в сентябре правительство объявило о том, что запрет охоты на китов не будет продлен. При этом в Исландии выдвинули ряд новых правил, которые должны сделать охоту более гуманной.