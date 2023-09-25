Представители армянской диаспоры играют на руку Кремлю, очерняя Азербайджан в ЕС, — СМИ

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Пророссийские прокси оккупировали около 20% Азербайджана. В настоящее время страна восстанавливает свой суверенитет в Карабахском анклаве. Однако армянская диаспора решила противодействовать этому иным образом, организовав масштабную кампанию по очернению Азербайджана в ЕС. Подобное развертывание событий на руку Кремлю, для которого Азербайджан конкурент, особенно на европейском рынке, откуда Баку вытеснил Москву. Чтобы доказать, что черный пиар – это только пропаганда, активисты AZfront провели митинг под стенами секретариата Европарламента в Люксембурге. Об этом сообщает 5 канал.

Участники митинга скандировали: "Карабах" и "AZfront". Они держали плакаты с лозунгами на английском и французском языках: "Карабах — это Азербайджан!", "Карабах — международно признанная территория Азербайджана!".

Помимо украинского флага на акции появились плакаты, подчеркивающие общность вызовов, с которыми сталкиваются два дружественных государства: "Азербайджан, как и Украина борется с сепаратизмом!", "Сепаратизм в Украине, сепаратизм в Азербайджане – одно зло!".

Акция протеста

Эта мысль в течение последнего года многократно отмечалась центральными украинскими СМИ и крупными изданиями других стран Европы.

Еще в ноябре прошлого года Unian констатировал: "Так же, как в 2014-2022 гг. РФ оккупировала около 20% территории Украины, в 1991-1993 гг. армянские вооруженные формирования оккупировали 20% территории Азербайджана".

В декабре телеканал "Прямий" подчеркивал: "Азербайджан, как и Украина, стал жертвой агрессии. Ведь с 1991-го по 1993-й год Армения с помощью России оккупировала 20% территории Азербайджана. И даже после Второй Карабахской войны, которая произошла два года назад, Армения все еще контролирует треть Карабаха, который является территорией Азербайджана". Тогда же 5-й канал добавлял: "Азербайджан, как и Украина, пытается искоренить сепаратизм, спровоцированный и поддерживаемый Россией".

Поздравляя азербайджанский народ с успешной контртеррористической операцией в Карабахе, основатель и гитарист одной из самых известных украинских рок-групп Green Grey, Андрей Яценко (Дизель), 20 сентября заявил: "У Азербайджана и Украины один враг, это – сепаратизм".

Проукраинское движение AZfront, возникшее в течение последнего года вокруг одноименного Telegram-канала, спонсируется азербайджанскими коммерсантами, которые до российского вторжения имели бизнесы в Харькове и Днепре. С декабря прошлого года AZfront регулярно оказывает материальную помощь жителям Харьковской и Донецкой областей. Перед прошлым Новым годом в Харьков было доставлено 15 генераторов, приобретенных на средства, собранные более 170 подписчиками AZfront из Баку, Сумгаита и Гянджи. В феврале на таким же образом собранные деньги, был закуплен автотранспорт для волонтеров Харьковской области.