"Это важное послание": Джо Байден принял участие в забастовке (видео)

Американский лидер поддержал участников страйка в Мичигане. В Белом доме отметили, что это первый раз в истории США, когда действующий президент лично посетил линию пикета.

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Во вторник, 26 сентября, президент США Джо Байден принял участие в забастовке членов Объединения автомобильных рабочих (UAW) в Мичигане. Об этом пишет CNN.

Американский лидер выразил солидарность с членами профсоюза, которые уже вторую неделю бастуют против автопроизводителей "большой тройки" — General Motors, Ford и Stellantis.

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Джо Байден обратился в мегафон участникам страйка, заявив, что они что они заслуживают повышения заплат и прочих льгот. По его словам, рабочие "спасли автомобильную промышленность" в конце 2000-х и начале 2010-х годов.

"Ребята, вы много раз слышали, как я говорю: не Уолл-стрит строила эту страну, средний класс построил эту страну, а профсоюзы построили средний класс. Это факт, так что продолжим. Вы заслуживаете того, что заработали, и вы заработали намного больше, чем вам платят", — сказал Байден.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что президент Байден борется за то, чтобы автомобили будущего были "построены в Америке американскими рабочими, состоящими в профсоюзе, на хорошо оплачиваемых работах, а не в Китае".

Спикер также подчеркнула, что это первый раз в истории США, когда действующий президент лично посетил линию пикета.

"Это важное послание работникам автомобильной промышленности Америки и каждому трудолюбивому американцу по всей стране", — сказала Жан-Пьер.

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Напомним, работники Ford, General Motors и Stellantis устроили массовые забастовки. Лидеры профсоюза требуют сокращение рабочего графика до 32 часов в неделю и повышение зарплат на 40% в течение четырех лет.

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