Легендарное "дерево Робин Гуда" могли уничтожить ради контента в TikTok, – полиция (видео)

16-летний подросток и 60-летний мужчина – первые, кого задержала полиция по подозрению в вандализме.

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Британская полиция арестовала двух людей, которых подозревают в том, что именно они спилили самое известное дерево Англии, 300-летний платан Гэп (Sycamore Gap) у Стены Адриана в Нортумберленде, на северо-востоке страны, сообщает Mirror. Следствие не исключают, что это было сделано ради контента для TikTok.

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По информации правоохранителей, дерево спилили бензопилой ночью в среду, 27 сентября. Уже на следующий день арестовали 16-летнего парня, которого день спустя освободили из-под стражи, а вместо него вечером 29 сентября задержали 60-летнего мужчину. Сейчас он сотрудничает со стражами порядка.

"Бессмысленное разрушение того, что, несомненно, является всемирно известной достопримечательностью – и местным сокровищем – совершенно справедливо привело к излиянию шока, ужаса и гнева по всему Северо-Востоку и за его пределами. Я надеюсь, что этот второй арест продемонстрирует, насколько серьезно мы относимся к этой ситуации, и нашу постоянную приверженность поиску виновных и привлечению их к ответственности. Хотя был произведен еще один арест, это расследование все еще находится на ранней стадии, и мы будем продолжать поощрять всех представителей общественности информацией, которая может помочь связаться с ними", – заявила главный инспектор полиции Нортумбрии Ребекка Фенни-Мензис.

Она попросила всех, кто владеет хоть какой-то информацией, сообщить об этом правоохранителям.

На месте происшествия работали не только полицейские. Судебно-медицинские эксперты проводили измерения и брали образцы пня дерева, а также фотографировали местность.

Чем знаменит платан Гэп

По мнению экспертов, платану около 300 лет. Он вырос в естественном углублении в ландшафте недалеко от Хексхэма и был показан в фильме 1991 года "Робин Гуд: Принц воров" 1991 года с Кевином Костнером в главной роли.

Платан Гэп появляется в легендарном фильме

Это дерево фотографировали туристы со всего мира, поскольку на его фоне невероятно красивым были закаты и рассветы, а также звездное небо. Местные жители и туристы делали тут предложения руки и сердца и даже развеивали прах умерших родственников.

"Я снова скорблю. Я развеяла здесь прах моего брата. Это было наше место. Это было место, где я нашла спокойствие и утешение, свою опору и ориентацию. Это место значит для меня все. Сейчас это более чем расстраивает", – сказала журналистам Хизер Сазерленд.

Местные жители и туристы скорбят Фото: Getty

Что дальше?

Теперь руководители Национального парка Нортумберленд и Национального фонда обсудят, какими должны быть следующие шаги. Не исключено, что все, что осталось от Гэпа, станет мемориалом или гигантским тотемным столбом, чтобы сохранить его как туристический объект и отдать дань уважения погибшему дереву. Национальный фонд заявил, что "очень благодарен" за поддержку со стороны жителей Северо-Востока и тех, кто живет за пределами страны. Например, тех, кто сделал пожертвование на сбор средств, сумма которого превысила 3000 фунтов стерлингов. Он добавил, что "это дерево было особенным для многих, многих людей".

Менеджер Национального фонда Эндрю Поад сказал, что пень "здоров", и эксперты, возможно, смогут подрезать дерево, где из основания ствола растут новые побеги. Однако Марк Фезер, управляющий поместьем Woodland Trust, считает, что потребуется несколько лет, чтобы ростки смогли превратиться даже в небольшое дерево, и примерно 150–200 лет, прежде чем оно приблизится к тому, что мы потеряли".

Пока что проход к дереву закрыт, и туристов просят воздержаться от приближения к нему.

Ранее Фокус писал, почему местонахождение самого высокого дерева на Земле держится в строжайшей тайне.