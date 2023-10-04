Избиение сыном Кадырова задержанного в СИЗО: после огласки полиция "зашевелилась" (документ)

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики Чечня и по их результатам будет принято "законное" решение.

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В России правоохранители проведут проверку по факту избиения задержанного в СИЗО в Грозном сыном Рамзана Кадырова Адамом Кадыровым. Об этом сообщает российское издание Baza.

Такой ответ журналисты получили от прокуратуры и Следственного комитета РФ на свой запрос.

"Согласно указанной информации органом предварительного расследования проводится процессуальная проверка. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики и по ним будет принято законное решение", — говорится в ответе.

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Избил подозреваемого в СИЗО: сын Кадырова Адам сделал дерзкое заявление (фото)

Согласно документам, проверку ведут сотрудники отдела полиции номер 1 Ахматовского района города Грозного.

Теперь полицейские должны решить, были ли в действиях Адама Кадырова нарушения законодательства.

Избиение сыном Кадырова подозреваемого в СИЗО в Грозном

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова избил в СИЗО Грозного жителя Волгограда Никиту Журавля, который сжег Коран на фоне мечети.

Сам Рамзан Кадыров поддержал незаконные действия своего сына - "Избил и правильно сделал". В комментариях под его сообщением в телеграмм-канале подписчики раскритиковали Кадырова и потребовали чтобы Кадыров-младший ответил за незаконные действия. После этого админы телеграмм-канала начали удалять комментарии и блокировать подписчиков.

Позже стало известно, что в РФ 14-летнего парня насильно увезли в психбольницу из-за требования привлечь к ответственности сына Кадырова Адама.