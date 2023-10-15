Лидирует "ПиС": партия власти победила на парламентских выборах в Польше, — результаты экзитполов

Действующая партия власти "Право и Справедливость" стала формальным победителем с результатом в 36,8%. Однако такого результата не хватит для формирования большинства.

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Польские СМИ публикуют результаты экзитполов IPSOS, который проводился в 22:00 по киевскому времени после завершения парламентских выборов в Польше. По этим данным, формальным победителем выборов с результатом в 36,8% стала действующая партия власти "Право и Справедливость". Об этом сообщает Polskie Radio.

Однако этих результатов не хватит для формирования большинства.

Результаты экзитполов

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На втором месте оказалась "Гражданская коалиция" с результатом в 31,6%, которую возглавляет бывший президент Дональд Туск.

Третье место, что иронично, у партии под названием "Третий путь", которая может получить 13,0%.

Коалиция левых партий получила 8,6%, ультраправая Конфедерация — 6,2%.

Соответственно, "Право и справедливость" получили 200 мест в Сейме, Гражданская коалиция – 163, Третий путь – 55, левые – 30, Конфедерация – 12 мест. Обычное большинство в Сейме составляет 231 место.

"Результаты экзитполов дают нам четвертую победу в истории партии, третью по счету. Это большой успех нашей партии", — сказал Ярослав Качиньский.

Явка на парламентских выборах в Польше составила 72,9%. "Явка доказывает историческое значение этих выборов. Будучи самой высокой в ​​истории Третьей Польской Республики, это также редкое явление в так называемых старых демократиях Европы", — написал в Twitter глава Бюро национальной безопасности Яцек Севьера.

Голосование стартовало в 07:00 и продолжалось до 21:00.

Взрывы в Варшаве

Между тем, на трех избирательных участках в Варшаве сообщили о заминировании. Некоторые источники сообщили о взрывах. На место прибыла полиция и саперы. Подробности пообещали сообщить позже.

Ранее Фокус писал, что изменится в отношении официальной Варшавы к Украине в результате выборов.