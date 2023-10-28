Энфилдский полтергейст: очевидец событий раскрыл подробности загадочной истории (фото, видео)

Спустя почти 50 лет тайна Энфилдского полтергейста продолжает будоражить умы адептов паранормальных явлений.

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Фотограф отдела новостей Daily Mirror Дуг Бенс и молодой репортер и фотограф Грэм Моррис стали свидетелями полтергейста в Энфилде (Северный Лондон), и эта история сделала их не только известными, но и сопровождала буквально всю жизнь. Недавно же Apple TV+ запустили сериал из четырех эпизодов под названием "Энфилдский полтергейст", где описываются события, происходившие в сентябре 1977 года в муниципальном доме на Грин-стрит, 284.

Все началось с того, что читатель газеты Вик Ноттингем позвонил в редакцию и рассказал, что в доме его соседа слышен какой-то странный шум.

По ловам 83-летнего Дуга, ему уже доводилось иметь дело со звонками читательниц, которые рассказывали о привидениях. Поэтому, будучи уверенным, что это – что-то из этой же категории, он вместе с Грэмом отправился в указанный в телефонном разговоре дом.

Когда репортеры прибыли на место, они обнаружили Вика и его соседку, мать-одиночку Пегги Ходжсон с тремя ее детьми — 14-летней Маргарет, 11-летней Джанет и семилетним Билли — внутри небольшого дома.

"Мы зашли внутрь, нас угостили чаем. Ничего не произошло вообще. Мы поговорили с семьей и узнали их имена. Мы видели, как играли две девочки и мальчик. Мы встретили обеспокоенного соседа. и ничего не происходило. Мы выпили чай и ушли", – вспоминает Бенс.

Однако не успели мужчины подойти к машине, как услышали крик Вика: "Это происходит снова!" Они бросились обратно и увидели, что в доме предметы летали по комнате.

"Кирпичики Лего летали повсюду, и один из них ударил Грэма. Трудно сказать, сколько, но это был довольно короткий период, около минуты. Две девочки кричали и плакали. Мать была в состоянии шока. Вик Ноттингем старался изо всех сил. Нет никаких сомнений в том, что они каким-то образом это спланировали", – рассказывает Дуг.

Сестры Джанет и Маргарет Ходжсон со своим братом Билли Фото: Graham Morris/Mirror

Поскольку у Грэма появился синяк на лице, сотрудники издания немедленно отправились обратно в офис, потрясенные тем, свидетелями чего они стали. В течение следующих нескольких дней Дуг каждый вечер возвращался в дом Ходжсонов вместе с Грэмом и старшим репортером Джорджем Фэллоузом. Когда ничего больше не произошло, они заручились помощью Общества психических исследований, занимающегося изучением паранормальных явлений.

Вскоре дом посетили эксперты Гай Лайон Плейфэр и покойный Морис Гросс. Дуг и Джордж далее сообщили на первой полосе Daily Mirror от 10 сентября 1977 года:

"За последние восемь дней блюдце перепрыгнуло через кухню, мебель сдвинулась с места, а шарики и игрушечные строительные кубики взлетели в воздух".

Хотя Дуг был свидетелем только летающих кубиков Лего, Грэм запечатлел изображение Джанет, предположительно парящей в воздухе. Он установил камеру на штативе в углу детской спальни. К нему был прикреплен длинный кабель, который спускался в гостиную, чтобы фотограф Mirror мог делать снимки всякий раз, когда он слышал звук сверху, а также записывать звук на отдельное устройство. В итоге появилось фото Джанет, которая парит в воздухе над своей кроватью в ночной рубашке, а Маргарет лежит в другом конце комнаты с выражением ужаса на лице.

Многие поклонники паранормальных явлений позже активно использовали снимок, чтобы доказать присутствие полтергейста, но сам Дуг настроен скептически.

"Она не левитировала, это видно по фотографии", — говорит он. Пенсионер объясняет, что этот ракурс был частью иллюзии.

"Если вы знаете что-нибудь о фотографии, вы опускаетесь ниже, и мир выглядит по-другому", — добавляет он.

Однако в течение следующих 10 месяцев в доме было зарегистрировано множество драматических и паранормальных событий, в том числе швыряние новых предметов по комнатам, левитация и записи дочерей, говорящих демоническими голосами. Поступали также сообщения о стуках в стенах, и, что самое ужасное, Джанет иногда говорила грубым глубоким мужским голосом, утверждая, что она Билл Уилкинс, бывший арендатор, который умер в этом доме.

"Девочки были в ужасе. Они явно были очень обеспокоены этим. Им все было тяжело", – продолжает Дуг. Позже сестры признались, что инсценировали некоторые паранормальные явления, но Бенс уверен, что в этом доме происходило что-то необычное.

"Я бы не использовал слово "сверхъестественное". Было что-то, чего я не мог объяснить. В этом доме происходило что-то странное. Я считаю, что существуют энергии и силы, которые мы не можем измерить и не понимаем", – подчеркнул бывший фотограф.

Дуг Бенс – один из живых свидетелей событий в Энфилде Фото: Helen Lisk/Mirror

Он уверен, что вмешательство Общества психических исследований несколько усугубило проблемы семьи. Семье действительно нужна была помощь, но внимание, которое они получили, резко возросло после того, как "настоящее паранормальное расследование превратилось в фарс.

"Для семьи это было ужасно. Есть силы, которых мы не понимаем. Я не видел привидений, но в этом доме происходили забавные вещи", – резюмирует Бенс.

Большая часть активности полтергейста была сосредоточена вокруг Джанет, и в 2015 году она объяснила, что "всего 2%" из ее историй были вымышленными.

"Конечно, я знала, когда раздавались голоса, у меня было такое ощущение, будто что-то все время было позади меня. Левитация была пугающей, потому что ты не знала, куда приземлишься. Я помню, как мне на шею намотали занавеску, я думала, что умру", – признавалась женщина.

История долго будоражила умы обывателей и даже стала основой для фильма ужасов "Заклятие 2" и ряда документальных картин.

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