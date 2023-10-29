В США на вечеринке по случаю Хэллоуина прозвучали выстрелы: десятки раненых и жертвы (видео)

По информации полиции, вероятнее всего спор между двумя группами перерос в стрельбу и подозреваемый уже был задержан. Все пострадавшие находятся в больнице.

Related video

В Соединенных Штатах Америки мужчина пришел на вечеринку по случаю празднования Хэллоуина и устроил там стрельбу. В результате есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает The Sun 29 октября.

Произошел инцидент в городе Ибор, Тампа, штат Калифорния. В воскресенье неизвестный мужчина открыл на вечеринке огонь, что привело к гибели двух человек. Еще 18 получили ранение.

Местный департамент полиции уже сообщил, что подозреваемый в стрельбе был арестован.

"Хотя расследование еще не завершено, похоже, что спор между двумя группами перерос в стрельбу. 19 человек были доставлены в ближайшие больницы, где одна из жертв скончалась", — говорится в сообщении.

Одна из жертв скончалась на месте от полученных травм.

К слову, очевидцы трагедии на вечеринке по случаю празднованию Хэллоуина отметили, что слышали не менее 30-40 взрывов в тот день. Диджей Брайан Доу, который присутствовал на мероприятии, также поделился некоторыми подробностями.

"Окончил свой диджейский сет, и когда я уже собирался выйти за дверь, появился стрелок, разрядивший по меньшей мере 2 обоймы, вероятно, 30-40 выстрелов", — говорится в сообщении.

Один из пользователей социальной сети Х (бывш. Twitter) отметил, что произошло все за считанные секунды. Они с друзьями были шокированы, но в результате смогли покинуть вечеринку без последствий.

Напомним, 27 октября сообщалось, что в США продолжают искать стрелка, убившего 18 человек. Полиции удалось пока что найти лишь дом подозреваемого и провести обыск в поисках доказательств.