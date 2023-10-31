Кадыров приказал "стрелять в лоб" всем участникам беспорядков в Чечне

Глава Чечни уверен, что Дагестан, в котором накануне произошли антиизраильские погромы, "стал жертвой манипуляций Запада".

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне событий в Дагестане приказал силовикам стрелять в протестующих, участвующих в несанкционированных митингах. Об этом он сказал на совещании правительства Чечни 31 октября, передает Nexta.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требования закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", — заявил Кадыров.

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В своем телеграм-канале по поводу событий в Дагестане он заявил, что "братский народ Дагестана" стал жертвой манипуляций Запада, потому что молодежь не посоветовалась со старейшинами.

"Нанесли вред самим себе, своей республике. Уверен, на то время были обращения среди авторитетных дагестанцев с разъяснением бессмысленности подобной акции и манипуляции со стороны Запада, но они не были услышаны. И что в итоге?", — написал Кадыров.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров не может удерживать баланс между Кремлем и своими сторонниками в собственной республике. Кремль поддерживает "ультранационалистическую русскую православную религию", тогда как Кадыров — сторонник исламских ценностей.

Ранее сообщалось, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова мог избить в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, который в Волгограде сжег Коран на фоне мечети.