Кремль избегает наказаний за беспорядки в Дагестане: в ISW назвали причину

Аналитики указали на то, что в РФ считают нужным наказывать только участников беспорядков и тех, кто непосредственно посягнул на жизнь правоохранителей.

Related video

В Российской Федерации, вероятно, добиваются ограниченного наказания за антисемитские беспорядки в Республике Дагестан, так как опасаются недовольства Кремля. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 2 ноября.

Как отмечают аналитики, в РФ были арестованы 15 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, а также уволен местный чиновник, принимавший участие в протесте. Глава Дагестанской Республики отметил, что наказание ждет только инициаторов погрома и тех, кто непосредственно посягнул на жизнь правоохранителей.

Важно

"Плохо будет всем": главный раввин РФ высказался о беспорядках в Дагестане

Спикер Кремля Дмитрий Песков поддержал позицию главы Дагестана касательно наказания участников беспорядков. При этом некоторые россияне раскритиковали снисходительное отношение к протестующим.

В свою очередь спикер МИД РФ Мария Захарова критически высказалась о предупреждении израильских властей касательно поездок на Северный Кавказ, заявив, что подобные действия являются "антироссийскими" и что власти РФ достаточно отреагировали на события в Дагестане.

Аналитики полагают, что российское руководство избегает более широких наказаний, так как опасается навлечь на себя недовольство Кремля.

Напомним, в отчете ISW от 31 октября говорится, что антисемитские беспорядки в Дагестане и ответ руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова показывают, что российские официальные лица могут все больше беспокоиться о потере контроля над перифериями РФ.

В сети также появилась информация 1 ноября, что в Дагестан прибыли "кадыровцы", чтобы навести порядки после протестов в Махачкале. Однако, свою миссию они выполнить не успели, потому что их ликвидировали правоохранители.