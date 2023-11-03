Пятилетний украинец погиб в Бельгии из-за урагана "Киаран", который накрыл Европу

По информации журналистов, семья мальчика имела украинское гражданство и жила в районе Нью-Гент, недалеко от места, где произошла авария. Пока неизвестно, прибыли ли они в Бельгию после полномасштабного вторжения России.

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В бельгийском городе Гент в результате шторма, 2 ноября, погиб 5-летний мальчик из Украины. Об этом сообщает Nieuwsblad.

По информации издания, из-за шторма "Киаран" в Западной Европе возникли чрезвычайно высокая скорость ветра до 200 километров в час, наводнения, отключения электроэнергии и серьезные сбои в транспорте. Эта природная стихия привела к смерти семи человек, среди них и украинец.

Смерть украинского мальчика в Бельгии: детали

В издании отмечают, что во время непогоды мальчик находился на детской площадке. На него упала ветка. Он умер в больнице.

Известно, что это ребенок украинской семьи, которая живет в районе Нью-Гент, недалеко от места, где произошла авария.

Как отреагировали власти города

Второй жертвой стихии в Генте стала 64-летняя немка. Женщина вместе с мужем и дочерью гуляла в парке и на нее также упала ветка дерева. Мать погибла на месте, а дочь с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Прокуратура Восточной Фламандии назначила эксперта, который прибыл на место трагедии для расследования инцидента.

В пресс-релизе горсовет выразил "глубокие соболезнования семьям погибших". На вопрос, почему дети с детской площадки играли на улице во время грозы, о которой неоднократно предупреждали, ответа не предоставили.

Правоохранители подтвердили журналистам, что ребенок имел украинское, а не бельгийское гражданство. Пока неизвестно, прибыл ли он в Бельгию после полномасштабного вторжения России.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что ураган пятой категории Отис обрушился на побережье Мексики в среду утром, 26 октября, вызвав значительные разрушения на тихоокеанском морском курорте Акапулько. Власти страны в четверг подтвердили гибель по меньшей мере 27 человек.