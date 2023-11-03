Семья Берлускони прекращает выплаты участницам скандальных вечеринок Bunga Bunga, — СМИ

Журналисты отмечают, что в 2013 году медиамагнат публично заявлял, что ежемесячное пособие, выплачиваемое женщинам, это компенсация ущерба, нанесенного их репутации.

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Семья Сильвио Берлускони прекратила ежемесячные выплаты в размере 2500 евро (10150 грн), которые бывший премьер-министр Италии гарантировал каждой из 20 женщин-гостей, принимавших участие в его так называемых вечеринках "Bunga Bunga", сообщило 3 ноября агентство Reuters.

Теперь наследники Берлускони отправили двум женщинам письмо, в котором говорилось, что им придется покинуть жилье, предоставленное им покойным экс-премьером, до конца текущего года. Его семья отказалась от каких-либо комментариев по этому поводу.

Журналисты отмечают, что в 2013 году медиамагнат публично заявил, что ежемесячное пособие, выплачиваемое женщинам, было компенсацией ущерба, нанесенного их репутации после того, как они были причастны к судебным процессам, возникшим из-за скандала вокруг его вечеринок.

В чем обвиняли Сильвио Берлускони

В 2010 году в Италии разгорелся скандал из-за показаний о вечеринках тогдашнего премьера Берлускони, который, как утверждалось, платил женщинам, в том числе и несовершеннолетним, за молчание об интимных отношениях с ним.

Вечеринки проходили в палаццо Грациоли в Риме, женщин на них присутствовало в четыре раза больше, чем мужчин. Внимание общественности привлекло необычное признание жены Берлускони Вероники Ларио о том, что ее супруг "больной человек" и "состоит в связях с малолетними".

15 февраля 2011 года в миланском суде против него было открыто два судебных процесса по ускоренной процедуре. Премьер-министру предъявили обвинения в пользовании услугами несовершеннолетних девушек легкого поведения.

Наибольшую огласку в прессе получили обвинения Берлускони в организации оргий, известных под названием "бунга-бунга", которые он устраивал на своей вилле Сан-Мартино в Аркоре.

24 июня 2013 года он был приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности. Однако адвокаты политика продолжали подавать протесты, которые в конце концов были удовлетворены. 18 июля 2014 года Апелляционный суд Милана полностью оправдал Берлускони по этому делу, отменил все назначенные наказания в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления.

Завещание Берлускони — что получили наследники

Силльвио Берлускони умер в июне 2023 года в возрасте 86 лет после борьбы с лейкемией. Состояние Берлускони на момент его смерти в прошлом месяце оценивалось в более чем шесть миллиардов евро.

Согласно завещанию, 61% акций семейной холдинговой компании Fininvest были разделены между его детьми от первого брака — Мариной и Пьером Сильвио Берлускони. Остальная часть холдинга разделена между тремя детьми Берлускони от второго брака, Барбарой, Элеонорой и Луиджи Берлускони.

Также Берлускони оставил 100 миллионов евро своему брату Паоло и еще 100 миллионов евро своей последней партнерше, 33-летней Марте Фаскине.

30 миллионов евро он оставил своему бывшему помощнику Марчелло Дель Утри, бывшему сенатору Forza Italia, который отсидел четыре года в тюрьме и еще один — под домашним арестом по обвинению за внешнее участие в мафиозной ассоциации.

Напомним, 14 июня сообщалось, что в Милане попрощались с Сильвио Берлускони. По информации СМИ, на службу пришли более двух тысяч человек. Тело итальянского политика было кремировано. Известно, что его прах планируют хранить в мавзолее, построенном им для себя и близких на территории собственной виллы возле Милана.