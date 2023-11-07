Привлекли граждан Молдовы: за акциями со Звездой Давида во Франции может стоять РФ, — СМИ (фото)

По информации журналистов, задержанная пара, которая рисовала граффити на фасаде дома, признала, что делала это за вознаграждение. Молодых людей поместили в центр для содержания и собираются выдворить из страны.

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Многочисленные граффити со Звездой Давида, появившиеся на парижских улицах после начала операции Армии обороны Израиля в Секторе Газа, возможно, наносились в рамках специальной операции, инициированной из Кремля. Такую версию изучают в полиции Франции, передает Franceinfo со ссылкой на источники.

Таким образом, организаторы этой кампании намеревались дестабилизировать положение во Франции.

По данным журналистов, на днях полицейские задержали пару из Молдовы, которые ночью рисовали Звезды Давида на зданиях. На вопросы полицейских молодые люди ответили, что делали это за вознаграждение.

Супругов решили депортировать и поместили в центр для содержания нелегальных мигрантов.

Звезда Давида Звезда Давида Звезда Давида

Отмечается, что установлены личности еще одной группы лиц, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения. Но они спешно выехали за пределы страны.

После того, как 7 октября боевики ХАМАС атаковали граждан Израиля власти страны объявили им войну. Но на фоне ударов по Сектору Газа в других странах последовали также и пропалестинские акции, в том числе и во Франции. Полиции страны пришлось даже применять силу и разгонять протестующих водометами.

Напомним, что власти Израиля назвали условия для прекращения боевых действий в Газе. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня негативным образом скажется на усилиях страны по освобождению заложников.

Также Фокус в своем материале разбирался, почему боестолкновения в Секторе Газа далеки от своего завершения, хотя зачистить территорию Израиля и выйти к границам Сектора Газа военным удалось за несколько дней.