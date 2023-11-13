В Тбилиси задержали двух иностранцев со взрывчаткой и флагом ИГИЛ, — СМИ

По данным журналистов, во время обыска у задержанных обнаружили самодельные взрывные устройства, электрошокеры, поддельные загранпаспорта и флаг "Исламского государства". Гражданство подозреваемых не уточняется.

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Грузинская контрразведка сообщила о задержании двух иностранцев в столице, у которых были обнаружены самодельные взрывные устройства и флаг группировки ИГИЛ. Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

Центр по борьбе с терроризмом при Службе государственной безопасности Грузии заявил, что задержание произошло в ходе расследования инцидента с транспортировкой нелегальных мигрантов.

Операцию провели одновременно в двух местах в Тбилиси. Во время обыска у задержанных обнаружили взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства, электрошокеры, поддельные загранпаспорта и флаг ИГИЛ.

Гражданство задержанных пока не раскрывают.

Напомним, 16 октября мужчина застрелил в центре Брюсселя двух человек, которые могли быть футбольными фанатами. Позже он опубликовал видеообращение, в котором заявил о принадлежности к ИГИЛ и объяснил убийства "местью за мусульман".

Ранее в Черкасской области задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил сотрудника полиции. Правоохранители изъяли у него огнестрельное оружие, боеприпасы и гранату.