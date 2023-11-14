Третье нападение за неделю: в Индии стая обезьян терроризирует деревню, погиб ребенок

Дипак Такор играл со своими друзьями в небольшом населенном пункте Салки в штате Гуджарат, когда на него напала стая обезьян. Свирепые приматы прыгнули на ребенка и затем впились когтями в кожу в районе брюшной полости.

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В Индии обезьяна жестоко убила 10-летнего ребенка, вспоров брюшную полость. Это был один из нескольких недавних случаев нападение в индийской деревне, которую терроризирует стая обезьян, сообщает The Sun.

Дипак Такор играл со своими друзьями в небольшом населенном пункте Салки в Гандинагере (индийский штат Гуджарат), когда на него напала стая обезьян.

Вначале свирепые приматы прыгнули на Дипака, а затем впились когтями в кожу в районе брюшной полости.

Медики везли его в больницу, но он умер, прежде чем ему смогли оказать помощь.

"Его кишечник был вырван во время нападения. Он побежал в свой дом, затем его доставили в больницу, где по прибытии врачи констатировали смерть. Это третье нападение обезьян в деревне за неделю", — добавил он.

Представитель лесничества населенного пункта Салки Вишал Чаудхари заверил жителей деревни в том, что он со своей командой охотится за хищными обезьянами-убийцами и уже в течение некоторого времени пытается поймать "крупную стаю".

"За последнюю неделю мы поймали двух лангуров и установили клетки, чтобы поймать еще одного. В деревне обитает большая стая обезьян, в том числе четверо взрослых, которые участвовали в нападениях в течение последней недели", — заявил местный чиновник.

Напомним, что в этом году обезьяна похитила трехлетнюю девочку и унесла ее скалу. Случай произошел в Китае. Животное унесло ребенка, когда родители были заняты работой в поле.

Также сообщалось, что одна из самых ядовитых змей в мире пробралась в университет Австралии, но ее удалось поймать опытном ловцу.