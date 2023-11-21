Три человека скончались: в российской Астрахани произошло массовое отравление наркотиками

По словам российских СМИ, три человека скончались, еще семь находятся в тяжелом состоянии и три в состоянии средней степени тяжести после отравления метадоном.

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В российском городе Астрахань произошло массовое отравление наркотиками. Так, 19 человек были госпитализированы в период с 17 по 20 ноября. Об этом сообщили Минздраве РФ Астраханской области.

"В период с 17 по 20 ноября в ГКБ N3 им. С. М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. На фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось. Два пациента выписаны в удовлетворительном состоянии", — сказано в сообщении.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, в общей сложности пострадали минимум 25 человек. Как оказалось, они употребляли метадон, который покупали у диллеров в интернете. Наркотики распространялись в виде так называемых "закладок".

"Полиция устанавливает оптового поставщика, от которого этот метадон попал через наркошопы жертвам", — сказано в сообщении.

Российским Telegram-канал Mash сообщил, что три человека скончались, еще семь находятся в тяжелом состоянии и три в состоянии средней степени тяжести после отравления метадоном.

"По нашим данным, погибшие — 29-летний парень и две 19-летние девушки. Все покупали запрещенку в одном магазине. Отравившиеся продолжают поступать в медучреждения", — сказано в сообщении.

Что такое метадон

Полусинтетическое лекарственное средство, используемое для лечения опиоидной зависимости и хронической боли. Метадон может использоваться в виде раствора для инъекций и таблеток.

Напомним, что 16 ноября сообщалось, что в России обрушилось два подъезда многоэтажного дома. По данным спасателей той же Астрахани, очевидец сообщил им о трещине на одной из стен здания, после чего произошло обрушение. Большинство жителей удалось своевременно эвакуировать, но часть из них может находиться под завалами.