Согласно исследованию Finder, 40% представителей "поколения Z" потратили деньги на "тревожные чемоданчики".

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Молодые американцы, опасающиеся, что за выборами 2024 года и возможной победой Дональда Трампа последует гражданская война, делают запасы самого необходимого — воды, туалетной бумаги и прочего. 40% представителей "поколения Z" потратили деньги на "тревожные чемоданчики". Об этом говорится в новом исследовании общественного мнения, которое провела компания Finder.

Представители Gen-Z — взрослые, родившиеся после 1997 года, с большей вероятностью готовятся к катастрофическому сценарию развития событий. Внушительные 40% молодых людей сказали, что в прошлом году потратили деньги на предметы первой необходимости, которые могут пригодиться при чрезвычайных обстоятельствах.

Опрос проводился среди 2179 взрослых американцев с 9 января по 17 февраля прошлого года, погрешность составляет 2%. Представители Finder, которая собирает данные о подготовке с 2017 года, спрашивали людей о том, тратили ли они деньги на подготовку к чрезвычайным ситуациям в последние 12 месяцев.

Итоги исследования

Выяснилось, что в "тревожных" запасах представителей всех поколений главным была вода. 20% людей, относящихся к "поколению Z", покупали туалетную бумагу.

Итоги исследования

Итоги опроса говорят о том, что 29% американцев потратили деньги на подготовку, тогда как в 2017 году таких людей было 25%. Многие из тех, кто опасается апокалиптических сценариев, сказали, что принимают меры предосторожности перед выборами 2024 года, т.к. боятся гражданских волнений. Другие же допускают, что американское правительство должным образом не подготовится к следующему стихийному бедствию.

Автор контента о подготовке к бедствиям Брекке Вагонер сказала, что климат станет более суровым из-за глобальных изменений. Сезонные штормы — это главная опасность, объяснила она в интервью USA Today.

"Может произойти электромагнитный импульс, который выведет из строя электрические сети. Ядерная война может случиться. Гражданская война может случиться. Но бури точно будут", — сказала она.

Напомним, что, по утверждению бывшего британского дипломата, экс-президент Дональд Трамп после возвращения к власти может заключить теневую сделку с Кремлем, чтобы отдать РФ территории Украины. В худшем из сценариев, Москва может достичь своей изначальной цели по захвату Украины.

Также сообщалось, что, по оценкам американских аналитиков, перед президентскими выборами 2024 года в Кремле опасаются, что провалы ВС РФ в Украине повлияют на итоги.