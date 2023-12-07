"Установил магнитные мины": в РФ за взрывы на железной дороге в Бурятии задержали белоруса

По данным российских СМИ, задержанный якобы "получил указания от другого гражданина Беларуси, проживающего в Литве".

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В заявлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщается, что предполагаемого участника взрыва на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии удалось задержать. Им оказался гражданин Беларуси. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

ФСБ утверждает, что мужчина якобы "получил указания от другого гражданина Беларуси, проживающего в Литве".

На видеозаписи задержанный по обвинению в подрыве железнодорожных поездов заявил, что он установил магнитные мины на взорванных поездах.

Взрывные устройства он забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

Напомним, что в ночь на 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. В результате парализовано единственное железнодорожное сообщение Россия-Китай.

А 1 декабря в Бурятии на одной из железнодорожных станций произошел взрыв на железнодорожном пути, который соединяет европейскую часть России с Дальним Востоком, Китаем и Северной Кореей. Инцидент произошел при возможном участии СБУ.