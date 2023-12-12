Единогласное решение: Финляндия откроет два пункта пропуска на границе с Россией

По словам премьер-министра Петтери Орпо, правительство может быстро вернуть блокаду, если проблема с беженцами возобновится.

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Правительство Финляндии приняло решение открыть два пункта пропуска на границе с Россией. С начала декабря все данные пункты были закрыты. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Yle.

В соответствии с заявлением главы правительства, Финляндия планирует открыть пункты пропуска "Ваалима" и "Ниирала".

Орпо подчеркнул, что решение было единогласным, но при этом отметил, что правительство оставляет за собой возможность быстро восстановить блокаду, если после открытия границы возникнут проблемы с беженцами.

При этом министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен рассказала, что такое решение правительства будет действовать до 14 января 2024 года.

Представитель Пограничной службы Микко Лехмус подчеркнул в комментарии для журналистов, что открытие этих пограничных пунктов осуществлено с целью облегчить посещения родственников для жителей, проживающих по обе стороны границы.

Срок действия решения о закрытии всей границы истекает в ночь со среды на четверг (с 13 на 14 декабря).

Напомним, что по оценкам ISW, мигранты мерзнут не по своей воле, а Кремль развязал гибридную войну против Финляндии.

Также сообщалось, что в ЕС решили усилить пограничный контроль и отправить дополнительный персонал на границу РФ и Финляндии.