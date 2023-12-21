Студенты прятались от стрелка на карнизе крыши: подробности стрельбы в Праге (фото)

Мэр Праги Богуслав Свобода сообщил, что нападавший спрыгнул с высоты. Его личность и мотивы неизвестны.

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В Праге в результате стрельбы погибли 15 человек, 25 получили ранения. Об этом сообщает "Голос Америки".

Стрелок открыл огонь в здании философского факультета Карлова университета в центре города на площади Яна Палаха в старой части города около 3 часов дня по местному времени в старой части города. Полиция оцепила площадь и территорию, прилегающую к зданию университета. по одним данным, стрелка ликвидировали правоохранители. Мэр Праги Богуслав Свобода сообщил, что нападавший спрыгнул с высоты. Его личность и мотивы неизвестны.

Некоторым студентам пришлось прятаться почти на крыше, другие — забаррикадировались в аудиториях и ждали эвакуации.

По предварительной информации, погибло 10 человек. Девять получили тяжелые ранения, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. В украинском МИД отметили, что информация о пострадавших гражданах Украины к ним не поступала.

Правоохранители сообщили, что в университетском здании все еще продолжается эвакуация, поскольку некоторые студенты закрылись в своих комнатах во время стрельбы.

Соответствующие указания были разосланы работникам и студентам руководством Карлова университета.

"Никуда не выходите, если вы в офисах, заприте их и расставьте мебель перед дверью, выключите свет", — говорится в электронном письме.

В соцсетях также публикуют видео с места событий, где видно, как по Карловому мосту от стрельбы убегают люди.

Из-за инцидента премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что отменил свою поездку на восток страны и направляется в Прагу, сообщил он в сети X.

Преступления с использованием оружия являются относительно редким явлением в Чехии. В декабре 2019 года 42-летний вооруженный мужчина убил шесть человек в приемной больницы в восточном чешском городе Острава, а затем сбежал и застрелился. В 2015 году в ресторане в Угерском Броде мужчина застрелил восемь человек, а затем покончил с собой.

Напомним, что в районе бухты Новороссийска раздались взрывы, после которых на противоположном берегу вспыхнул пожар. Также жители города слышали звуки стрельбы автоматического оружия.

Ранее сообщалось, что 14-летняя школьница устроила стрельбу в брянской гимназии. Девушка украла у отца дробовик с охотничьим ножом и отправилась вооруженная в школу.