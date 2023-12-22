Похищают и везут в "лагеря": в РФ представителей ЛГБТ лечат запрещенной терапией, — WP (фото)

Бывшие жители центров заявили журналистам, что условия за "высокими бетонными стенами" похожи на "тюрьмы, предназначенные для алкоголиков и наркоманов". Людей заставляют молиться и плавать в реке в холодную погоду, а также дают нейролептики.

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В России, где сообщество ЛГБТК+ признано экстремистским, некоторые родители платят бандитам, чтобы те похищали их детей и отправляли их в частные лагеря для "лечения" конверсионной терапией. Об этом сообщает издание Washington Post.

Бывшие обитатели таких лагерей заявили журналистам, что условия за "высокими бетонными стенами" похожи на "тюрьмы, предназначенные для алкоголиков и наркоманов".

О методах работы таких "лагерей" рассказала 23-летняя Ада Блейквел. По ее словам, родители обманом заманили ее на годовой курс в лечебном центре в Алтайском крае Российской Федерации. Конверсионная терапия длилась с августа 2022 года по май 2023 года.

23-летняя Ада Блейквел

В центре Блейквел били, заставляли молиться и плавать в реке в холодную погоду. Кроме того, по словам издания, ее заставляли "рубить дрова и помогать резать кур, индюков и свиней". Также ей давали нейролептики, "предназначенные для людей с психическими заболеваниями".

Журналисты пообщались и с 28-летней Александрой, трансгендерной женщиной из Москвы, которую состоятельные родители насильно удерживали в ряде центров. Она провела 20 месяцев в подмосковном "лечебном учреждении" с 60 наркоманами и алкоголиками, где применялась жесткая программа для борьбы с зависимостями.

Согласно информации Global Equality Caucus, международной сети законодателей, которая поддерживает равные права для ЛГБТК+ людей, конверсионная терапия была запрещена в 22 штатах США и в 12 странах.

Напомним, ранее сообщалось, что в России Верховный суд признал экстремистским и запретил движение ЛГБТ. В связи с этим телеканал СТС немного "подкорректировал" известный ситком "Не родись красивой", удалив из него три эпизода.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что тема ЛГБТ не должна выделяться, как это происходит за пределами РФ.