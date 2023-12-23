Из-за русского языка: участница из Казахстана попала в конфуз на "Мисс Земля 2023" (видео)

Участница конкурса Аяулым Алимхалиева недостаточно знала английский язык и не смогла ответить на вопрос жюри. Тогда казахский переводчик поспешил помочь ей, но также неправильно донес суть вопроса.

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Конкурсантка "Мисс Земля 2023" из Казахстана Аяулым Алимхалиева столкнулась с неловкой ситуацией во время своего выступления во Вьетнаме из-за ограниченных знаний английского языка. Чтобы избежать возможных проблем на международном уровне, организаторы пригласили переводчика на шоу. К несчастью, даже у него оказались недостаточные языковые навыки, что создало дополнительные трудности для конкурсантки. Об этом стало известно из трансляции конкурса на YouTube.

В ходе отбора в топ-4 участнице из Казахстана был задан вопрос на английском языке: "Что вам нравится в том, чтобы быть женщиной?"

Несмотря на то, что у нее было ограниченное время для ответа, участница из Казахстана решила сохранить молчание. Заметив это, казахский переводчик из зала решил вмешаться и предоставил ей объяснение, помогая сформулировать ответ. Но и у него это вышло неудачно.

"Твой вопрос заключается… что делает тебя любить, быть женщиной", — сказал казахский переводчик.

После тщательного размышления над вопросом участница конкурса начала раскрывать свои чувства, рассказывая о том, что она ценит в жизни и что приносит ей ощущение любви и удовлетворения.

"Я считаю, что то, что делает меня любимым человеком – это природа, наша экология, наши люди, все, что связано с землей, детьми. Я считаю, что это и есть любовь. Конечно, это моя семья", – сказала казахстанка , после чего ее попросили повторить ответ снова.

В этот раз участница рассказала, что считает любовью "все, что связано с землей".

Подчеркнем, что речь шла о том, что нравится участнице в том, чтобы быть женщиной.

Впоследствии другой переводчик, владеющий вьетнамским языком, процитировал ответ Аяулым ведущим. После прослушивания его перевода ведущая на английском языке передала: "Для меня то, что мне нравится в том, чтобы быть женщиной, — это возможность быть любимой".

Естественно, ответ участницы был другим, но зрители, которые не знали этих двух языков, не смогли это понять. После недоразумения, виновником которого стал русский язык, участница из Казахстана не смогла попасть в число четырех лучших.

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Напомним, что 26-летняя представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2023" Ангелина Усанова рассказала о разговоре с российской конкурсанткой, который состоялся вне камер. Она призналась, что никаких конфликтных ситуаций у них не возникало в рамках конкурса, однако один разговор все же состоялся.