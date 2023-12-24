США подтвердили, что иранский БПЛА атаковал танкер с химическими продуктами вблизи Индии, — СМИ

Удар по танкеру Chem Pluto под флагом Либерии, как сообщает ВВС со ссылкой на заявление Пентагона, вызвал структурные повреждения.

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Танкер с химическими продуктами в Индийском океане был поражен беспилотником, запущенным из Ирана в субботу, заявили американские военные. Об этом сообщает ВВС.

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США заявили, что судно Chem Pluto было атаковано "односторонним ударным беспилотником, запущенным из Ирана". Считается, что это первый случай, когда американцы публично обвинили Тегеран в прямых и преднамеренных действиях в отношении гражданского судна.

В заявлении Пентагона говорится, что Chem Pluto, "танкер-химовоз под флагом Либерии, принадлежащий Японии и под управлением Нидерландов", был атакован в субботу. Удар вызвал структурные повреждения.

Инцидент произошел в 370 км к юго-западу от города Веравал в индийском штате Гуджарат. Эти данные, как говорится в сообщении, подтверждает Морское торговое управление Великобритании (UKMTO).

В компании Ambrey, которая занимается морской безопасностью, сообщили, что событие является первым в своем роде так далеко от Йемена. Эта же организация также заявила, судно направлялось из Саудовской Аравии в Индию и было связано с Израилем. Хуситы утверждают, как говорится в сообщении издания, что они нацелены на суда, связанные с Израилем, из-за конфликта в Газе. Событие произошло, как говорится в заявлении, в районе, который считается "зоной повышенной угрозы" для иранских беспилотников.

Индийский флот отправил самолет и военные корабли, чтобы предложить помощь. ВВС не смогла провести независимую проверку этого инцидента.

Напомним, 19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале операции Prosperity Guardian против хуситов. Пентагон назвал Красное море критически важным водным путем. Благодаря ему осуществляется соблюдение принципов свободы судоходства. Это главный коммерческий коридор, который способствует международной торговле. Страны, которые стремятся поддерживать основополагающий принцип свободы судоходства, должны объединиться, чтобы справиться с проблемой.