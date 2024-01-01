Мощное землетрясение в Японии: власти призвали жителей немедленно эвакуироваться (карта)

По информации журналистов, жителей некоторых районов призывают срочно переместиться на возвышенности, несмотря на зимнюю погоду. Метеорологическое агентство Японии на своем сайте публикует карту районов, которых может накрыть цунами.

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В центральной Японии 1 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. В стране объявили предупреждение для жителей немедленно покинуть некоторые районы западного побережья в связи с угрозой цунами. Эвакуацию также объявили в нескольких областях российского Дальнего Востока, сообщает ВВС.

Власти выпустили предупреждение о цунами в префектурах Ниигата и Тояма, предупредив, что волны могут достигать 3 метров, а в прибрежном районе Ното в префектуре Исикава — высотой в 5 метров.

На каналах общественного телевидения транслируют на весь экран надпись "Эвакуируйтесь". Жителей призывают срочно переместиться на возвышенности, несмотря на зимнюю погоду. Метеорологическое агентство Японии на своем сайте публикует карту районов, которых может накрыть цунами.

Фото: Скриншот

Фиолетовой линией обозначена территория, на которой объявили "предупреждение о мощном цунами", с возможной высотой волн более 3 м. Красный цвет – волны до 3 м, а желтый – один метр и меньше. Голубая линия показывает места, где несколько изменился уровень моря.

Землетрясение нарушило связь, привело к закрытию дорог и разрушению зданий. По крайней мере пять автомагистралей были закрыты, заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Есимаса, сообщает японская общественная телекомпания NHK.

По его словам, от перебоев в подаче электроэнергии могут пострадать до 33 000 домохозяйств.В результате землетрясения в городе Вадзиме вспыхнул большой пожар.

Скоростные поезда "Синкансен" между Токио и префектурой Исикава, где находится эпицентр землетрясения, прекратили движение, сообщили в компании Japan Railways.

Силы самообороны Японии заявили, что направляются на помощь префектуре Исикава. Министр обороны страны Минору Кихара сообщил журналистам, что некоторые члены Сил самообороны страны уже достигли городов Вадзима и Судзу в префектуре Исикава. Еще 8500 человек находятся в режиме ожидания.

По информации журналистов, возможные последствия землетрясения ожидают на российском острове Сахалин. В прибрежной части западного побережья острова была объявлена эвакуация. Об угрозе цунами также объявили во Владивостоке.

Напомним, 1 января Фокус сообщал о том, что в Японии объявлено предупреждение о цунами. Эпицентр землетрясения зафиксирован в море на севере центральной части Японии.