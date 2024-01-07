Проводил вечеринку во время стрельбы в Праге: чешский министр может уйти в отставку, — СМИ

По словам Мариана Юречки, он не до конца осознавал масштабы трагедии после стрельбы в Карловом университете. По некоторым данным, после завершения экстренного заседания правительства политик вернулся на мероприятие.

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В Чехии один из министров может уйти в отставку после стрельбы в пражском университете. Причиной стала организованная вечеринка. Об этом сообщает Ceske Noviny.

Речь про министра труда и социальных дел Чехии Мариана Юречку. Он готов покинуть свою должность, если так будет нужно, о чем публично заявил в дискуссионной программе на телевидении.

Дело в том, что ведомство, которым он управляет, подверглось сильной критике из-за того, что рождественская вечеринка продолжилась даже после того, как стало известно о трагическом событии на факультете искусств Карлова университета.

Политик попросил прощения у общественности за то, что сделал неправильную оценку ситуации и за дальнейшую коммуникацию по этому поводу.

"Я еще раз прошу прощения, потому что моя оценка вопроса досрочного завершения рождественского заседания была ошибочной. Ошибка заключалась в том, что я не оценил это в то время таким образом, чтобы закончить всю встречу", — заявил Мариан Юречка.

Отдельно чешский министр добавил, что получил сообщение о стрельбе после 17:00, однако прочитал его лишь в 18:26. Также вечеринка якобы закончилась тем, что он уехал на заседание правительства, которое началось в 21:00.

В то же время, анонимные участники вечеринки говорят, что после внеочередного заседания правительства, на котором обсуждали стрельбу, глава Министерства труда и социальных дел вернулся на мероприятие.

Премьер-министр Петр Фиала добавил, что Мариан Юречка допустил ошибку и должен все объяснить. Самое главное, что он уже извинился за произошедше.

"Вчера (6 января, — ред.), когда я говорил об этом с премьер-министром, я сказал, что готов рассмотреть вопрос о своей отставке, если он это так оценивает", – заявил Мариан Юречка.

Обсуждение этого вопроса произойдет на национальном комитете партии, однако многие люди из окружения министра не разделяют мнения, что он должен уйти.

Напомним, 21 декабря в чешской столице 24-летний студент Давид Козак устроил стрельбу в Карловом университете, в результате чего погибли 14 человек. По данным чешских властей, 24-летний парень мог вдохновиться трагедиями в Брянске и Казани, где ученики также приходили в учебное заведение с оружием. У обвиняемого был большой запас боеприпасов, добавили в полиции.