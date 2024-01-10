В правительстве Польши против продления режима торговых преференций ЕС для Украины

По словам министра сельского хозяйства Чеслава Секерского, следует начать переговоры с Украиной "о постепенной взаимной либерализации, которая будет сопровождаться постепенной адаптацией украинского сельского хозяйства к стандартам и законодательству ЕС".

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Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский выразил свою категорическую противоположность продолжению безтарифной торговли с Украиной в письме, отправленном еврокомиссару по вопросам торговли. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

В настоящее время в Брюсселе ведется работа над регламентом, который продлит процесс либерализации торговли с Украиной до июня 2025 года.

Согласно высказыванию Секерского, полная либерализация торговли, введенная ЕС после начала войны, оказала "противоположное воздействие".

Он отмечает, что проблемы с избыточным импортом затрагивают не только зерновые, но также "сахар, птицу, яйца, мягкие фрукты и яблочный концентрат".

Министр напомнил о случае с сахаром, когда импорт из Украины увеличился в двадцать раз. По его мнению, целесообразно начать переговоры с Украиной относительно "постепенной взаимной либерализации, сопровождаемой этапной адаптацией украинского сельского хозяйства к стандартам и законодательству ЕС".

Министр высказался в пользу исключения сахара, мяса птицы и яиц из регулирования свободной торговли со стороны ЕС, а также предложил введение усиленных защитных мер.

Также СМИ сообщали, что Польша подписала контракт с ЕС по закупке снарядов для Украины. Пока неизвестно, о каких типах снарядов и их точном количестве идет речь в контракте. Первые совместные заказы ЕС на польских оборонных заводах состоятся уже в этом месяце, рассказали журналисты.