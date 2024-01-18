Пакистан нанес ответные удары по Ирану: погибли женщины и дети

Высокопоставленный представитель службы безопасности рассказал, что страна осуществила атаки по меньшей мере по семи лагерям, которые использовали сепаратисты белуджи. Для этого использовали истребители ВВС и беспилотники.

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Пакистан совершил серию "высокоскоординированных и точных" военных ударов по террористам на юго-востоке Ирана. В результате атаки погибли несколько боевиков. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.

"Сегодня утром Пакистан осуществил серию высокоскоординированных и нацеленных точных военных ударов по убежищам террористов в провинции Систан-о-Белуджистан в Иране. В ходе разведывательной операции под кодовым названием "Марг Бар Сармачар" был уничтожен ряд террористов", — отмечают в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что соответствующие удары являются проявлением "решимости Пакистана защищать свою национальную безопасность от всех угроз".

"Пакистан будет продолжать принимать все необходимые меры для сохранения безопасности своего народа, что является священным и неприкосновенным", — говорится в сообщении.

Также в ведомости заявили, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана, однако единственной целью ударов было "обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые являются важнейшими и не могут быть поставлены под угрозу".

"Иран является братской страной, и народ Пакистана имеет большое уважение и приверженность к иранскому народу", — отмечают в пресс-службе.

Известно о погибших в результате атаки Пакистана

Кроме того, Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщили, что несколько ракет попали в село в провинции Систан-Белуджистан, граничащей с Пакистаном. В результате удара погибли три женщины и четверо детей.

Источник в пакистанской разведке сообщил изданию, что удары нанесли военные самолеты.

"Наши войска нанесли удары по билуджским боевикам в Иране. Боевики, на которые направлены действия, принадлежат к BLF", — рассказал представитель разведки в Исламабаде.

Высокопоставленный представитель службы безопасности Пакистана анонимно рассказал The New York Times, что Пакистан нанес удары по меньшей мере по семи лагерям, которые использовали сепаратисты белуджи. Он подтвердил, что для атаки Пакистан применил истребители ВВС и беспилотники.

Иран нанес ракетный удар по Пакистану: что известно

Напомним, 17 января издание Reuters со ссылкой на МИД сообщило, что Пакистан сделал серьезное предупреждение Ирану после того, как в результате нарушения воздушного пространства погибли двое детей, а другие местные жители получили ранения.

Официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч заявила, что Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение его воздушного пространства, которое совершил Иран.

По информации иранских государственных СМИ, они целились по базам террористической организации боевиков "Джаиш аль-Адль" в Пакистане с помощью беспилотников и ракет, а также уничтожили штаб-квартиру указанной террористической группы.

Напомним, 11 декабря на военную базу в Пакистане ворвался грузовик, начиненный взрывчаткой, за рулем которого находились боевики-смертники пакистанского движения "Талибан". В результате взрыва погибли по меньшей мере 23 пакистанских военнослужащих.