Украли самое дорогое вино в мире: в Париже обокрали ресторан из мультфильма "Рататуй" (фото)

Согласно последней инвентаризации исчезли примерно 83 бутылки самого дорогого вина. В 2018 году бутылка Romanée-Conti 1945 года была продана за 482 000 евро и стала на то время самой дорогой в мире.

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В Париже из известного ресторана La Tour d'Argent, который вдохновил исчезло вино на сумму более 1,5 миллиона евро. Речь идет об алкогольном Romanée Conti — одном из самых дорогих вин в мире. Об этом пишет ВВС.

Когда точно исчезло вино, неизвестно, поскольку инвентаризацию до этого в последний раз проводили в январе 2020 года, а исчезновение вина обнаружили только сейчас во время очередной инвентаризации, которая охватила 300 тысяч бутылок.

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Жалоба была подана во французскую полицию на прошлой неделе, но доказательств ограбления не было найдено.

Согласно последней инвентаризации, которая была проведена в 2020 году, примерно 83 бутылки считаются пропавшими. Но поскольку бутылки пронумерованы, вору будет трудно их незаметно продать.

Среди пропавших бутылок вина из Domaine de la Romanée-Conti, бургундского поместья, которое славится производством дорогих вин.

Отдельные бутылки можно продать за пятизначную сумму, а по последним оценкам Grands Échézeaux Domaine De La Romanée-Conti Grand Cru Nicolas 1966 года стоит 4057 фунтов стерлингов.

В 2018 году бутылка Romanée-Conti 1945 года была продана за 482 000 евро и стала на то время самой дорогой бутылкой в мире.

вино Романе Конти

История ресторана La Tour d'Argent

Во время нацистского вторжения в Париж в 1940 году владелец ресторана Клод Террайль спрятал свои самые ценные бутылки вина за фальшивой стеной в подвале.

Расположенный в 5-м округе, ресторан выходит на реку Сену и собор Парижской Богоматери, и его часто описывают как "старейший ресторан в Париже" с историей, которая достигает 1582 года — хотя историки эту информацию отрицают.

La Tour d'Argent стал популярным в 19 веке и получил печальную известность благодаря фирменному блюду из утки Canard au sang, что переводится как кровавая утка.

ресторан La Tour d'Argent в Париже

После масштабной реконструкции в 2022 году ресторан вновь открылся в августе прошлого года и теперь включает бар на первом этаже, роскошный гостиничный люкс, террасу на крыше и открытую кухню в столовой.

Карта вин ресторана весит около 8 кг, и ее приходится развозить посетителям на тележке.

В ресторане бывали многие главы государств и монархи. В частности, королева Елизавета II обедала там в 1948 году. Его известными клиентами были Чарли Чаплин, Теодор и Франклин Рузвельты, Сальвадор Дали, Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Ресторан также вдохновил компанию Pixar на создание анимационного фильма "Рататуй" 2007 года, который рассказывает историю молодой крысы, мечтающей стать шеф-поваром в известном ресторане.

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