В России загадочно исчез вертолет Ми-8 со всем экипажем: стало известно, что с ним произошло

Вертолет принадлежал МЧС РФ и доставлял в день своего исчезновения спасателей на мероприятие. Его прекратили фиксировать радары, когда Ми-8 пролетал озеро в Карелии.

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В России исчез с радаров служебный вертолет Ми-8. Деталями загадочного инцидента поделились 4 февраля в медиа SHOT.

Сообщается, что вертолет исчез, когда пролетал над Онежским озером в Карелии. На борту было три человека, в РФ начали поиски.

Вертолет принадлежит МЧС России и летел из Петрозаводска в город Вытегра в Вологодской области. С экипажем безрезультатно пытались выйти на связь, а поиски осложнила погода. Спасатели были вынуждены добираться до места происшествия на снегоходах.

Позже в тот же день в медиа передали, что пропавший Ми-8 летел на соревнования в рамках международной конференции "Русский лед — 2024".

Экипаж доставил работников МЧС, и после этого Ми-8 улетел на дозаправку в Петрозаводск. Вскоре вертолет исчез с радаров.

"При этом прогноз погоды был неблагоприятный — низкая облачность и слабая видимость, однако полет был разрешен. Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30 примерно в 20 км от села Деревянное", — рассказали журналисты.

В медиа опубликовали список пропавших членов экипажа:

командир воздушного судна Евсеев В. Н.;

второй пилот Носов С. А.;

механик Билида В. П.

Уже 5 февраля стало известно, что на самом деле произошло с пропавшим Ми-8. Выяснилось, что вертолет упал на поверхность Онежского озера и ушел под лед. По предварительным данным, весь экипаж погиб.

Отмечается, что в районе поисков спасатели обнаружили часть фюзеляжа и большую пробоину.

"Предварительно, вертолет при крушении пробил лед и пошел ко дну, именно поэтому в воде перестал работать аварийный маяк, что затруднило поиски. Утром работы на месте катастрофы продолжат водолазы, глубина в этом месте может достигать 50 метров", — объяснили в медиа.

Напомним, 3 февраля в Белгороде произошел блэкаут. В медиа информировали, что энергетики объясняют исчезновение света в городе "техническим нарушением в сети".

Ранее, 1 февраля, в России задержали и отпустили под подписку о невыезде 70-летнего мужчину. Причиной стала его неординарная просьба в продуктовом магазине.