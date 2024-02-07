Это не преступление: в РФ не будут судить сына Кадырова за избиение уроженца Украины (фото)

Российские полицейские провели проверку по факту избиения заключенного Адамом Кадыровым и не стали возбуждать уголовное дело "в связи с отсутствием события преступления".

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В управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Грозный отказали в возбуждении уголовного дела по факту избиения Адамом Кадыровым заключенного Никиты Журавеля. Об этом говорится в письме уполномоченного по правам человека в уголовном процессе Владислава Григорова, опубликованном в Telegram-канале BRIEF 7 февраля.

В документе от 5 февраля говорится, что сотрудники МВД якобы провели проверку по сообщению о неправомерных действиях, совершенных сыном главы Чечни, однако не выявили состава преступления.

"Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пункта 1 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, то есть в связи с отсутствием события преступления", — сказано в письме.

Также сообщается, что надзирающий прокурор согласился с заключением МВД, посчитав его "законным и обоснованным".

Письмо уполномоченного по правам человека в уголовном процессе Фото: Соцсети

Отметим, что Никита Журавель является уроженцем Украины, но имеет российский паспорт.

Избиение Никиты Журавеля: что известно

Напомним, 16 августа омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что к ней пришло обращение от Никиты Журавеля, который сжег Коран на фоне мечети который в Волгограде. Обвиняемый заявил, что к нему в СИЗО пришел сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров и избил его.

После того как видео избиения появилось в Сети, Рамзан Кадыров поддержал незаконные действия своего сына, заявив, что он "правильно сделал". По словам главы Чечни, Журавель должен понести "суровое наказание" за сожжение Корана.

Сам Адам Кадыров также сделал заявление на фоне обвинений в избиении Журавеля.

"Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но ведь мы оба понимаем, что при встрече ты будешь мило улыбаться…", — написал он в соцсетях.

Кроме того, после избиения заключенного сын главы Чечни получил шесть наград: звание Героя Чечни, орден "Дуслик" в Татарстане, орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", орден "За заслуги перед Уммой" І степени в Карачаево-Черкесии, орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" и орден "Честь отечества".