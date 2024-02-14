РФ хочет вывести ядерное оружие в космос: в США заявили об угрозе нацбезопасности, — ABC News

По словам источников издания, речь идет якобы не о том, чтобы сбросить ядерное вооружение на Землю, а о возможном его использовании против спутников. Однако многие члены Конгресса США назвали проблему серьезной.

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Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности сообщил Конгрессу США о "серьезной угрозе национальной безопасности". По информации источников, угроза связана с желанием россиян вывести ядерное оружие в космос. Об этом сообщает издание ABC News со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями на Капитолийском холме.

По словам собеседников издания, речь якобы идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а о возможном его использовании против спутников.

"Это очень тревожно и очень чувствительно", — сказал один источник, который назвал это "важным делом".

По информации СМИ, не касаясь темы напрямую, многие члены Конгресса США назвали проблему серьезной, но не такой, которая могло бы вызвать тревогу общественности.

На советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, как отмечают в издании, журналисты на брифинге в Белом доме несколько раз давили по поводу запроса республиканской разведки, но он отказался конкретно сказать, будет ли встреча в четверг для обсуждения этой угрозы.

Он также отказался предоставлять дополнительные подробности об этом, однако сказал, что "американцы понимают, что в мире существует целый ряд угроз и вызовов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, например терроризм".

"Я уверен, что президент Байден своими решениями, которые он принимает, собирается обеспечить безопасность американского народа", — сказал Салливан.

В США заявили об "угрозе нацбезопасности" из-за России

Напомним, ранее председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности". По словам источников CNN, угроза связана с Российской Федерацией.

Один из источников CNN, который видел разведданные, добавляет, что "на самом деле речь идет о вызывающем большое беспокойство дестабилизирующем российском потенциале, о котором недавно стало известно".

Тогда в издании не сообщили, о каком конкретно "российском потенциале" идет речь. Однако отметили, что Салливан запланировал брифинг для членов Палаты представителей "Большой восьмерки" на четверг, 15 февраля.

Напомним, заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Михаил Попов заявил, что вопрос о рисках "случайной" ядерной войны для американского общества звучит "еще громче и актуальнее".