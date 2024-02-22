Единственный визит: в СМИ рассказали, зачем Маск тайно посещал Белый дом

По данным журналистов, встреча была посвящена технологиям, научным кругам, правительству и гражданскому обществу. Илон Маск жаловался, что администрация Джо Байдена игнорирует его компании.

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В сентябре 2023 года американский бизнесмен Илон Маск тайно посетил Белый дом для обсуждения с американскими чиновниками перспектив и возможных рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание NBC News.

В записях журнала о посещениях Белого дома отмечается, что встреча Илона Маска проходила в западном крыле комплекса. Также в ней участвовал Рохан Патель, старший руководитель отдела государственной политики в компании Tesla.

В тот же день Маск и другие лидеры технологической индустрии собрались на саммите по искусственному интеллекту на Капитолийском холме, где встретились с законодателями и представителями СМИ. Согласно официальной информации, встреча в Белом доме прошла в 16:00.

Маск в течение продолжительного времени после этого высказывал недовольство тем, что администрация Байдена не обращает внимание на его и на его компании.

По заявлению Белого дома, в ходе встречи обсуждались вопросы искусственного интеллекта. Официальные представители Вашингтона также подтвердили, что это был единственный визит Илона Маска за время президентства Джо Байдена, и отметили, что президент лично не встречался с миллиардером.

Представитель Белого дома Робин Паттерсон заявил, что эта встреча "была одной из многих встреч с лидерами в сфере технологий, научных кругов, правительства и гражданского общества".

"Администрация Байдена-Харриса ясно дала понять руководителям технологических компаний, что компаниям необходимо обеспечить безопасность своей продукции, прежде чем она будет представлена ​​публике", — сказала Паттерсон.

Напомним, 20 февраля Илон Маск заявил, что Украина находится в проигрышной позиции в войне и должна стремиться к заключению "мирного соглашения" с Российской Федерацией. По его словам, Киеву следовало сдаться еще год назад.

В интервью от 13 февраля Илон Маск также сказал, что президент РФ Владимир Путин вынужден идти до конца в войне против Украины. При этом бизнесмен подчеркнул, что его компании "сделали для подрыва России больше, чем что-либо".