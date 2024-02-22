Побрезговал избирателями: в РФ мэр города на награждение горожан надел перчатки (видео)

После резонанса в соцсетях мэр оправдался, что боялся подхватить инфекцию из-за поврежденного пальца.

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Мэр российского города Ишим в Тюменской области Федор Шишкин брезгует ручкаться с обычными людьми, из-за этого на официальных мероприятие решил защититься от них перчатками. Видео он выложил в своем телеграм-канале.

Кадры были отсняты на церемонии награждения нескольких жителей города сертификатами на новое жилье. Из-за вручения документов Шишкину пришлось пожимать руки более 13 раз.

Пользователи сети обратили внимание на средства индивидуальной защиты мэра и возмутились. Под своей публикацией Федоров насобирал кучу клоунских смайликов.

После резонанса в соцсетях он объяснил, почему надел медицинскую перчатку — якобы у него был поврежден палец.

"При вручении сертификатов на правой руке у меня была перчатка с целью предотвращения попадания инфекции через поврежденный палец. Жители города знают, что я всегда открыт для общения с населением. Жаль, что банальная травма руки вызвала подобную реакцию", — пояснил Шишкин.

Напомним, что РФ депутат предложил делать картонные фигуры военных, чтобы те проводили время с семьями. Скрин с публикацией начал разлетаться в сети, но сам депутат утром заявил, что "гениальную идею" о ростовых фигурах на своей странице ВКонтакте не выкладывал.

Ранее в Челябинской области местный депутат прифотошопил свою голову к телу другого депутата, потому что у него не получилось фото, где он подписывается за Путина.