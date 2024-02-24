Ждал исполнения приговора 43 года: в США казнят 73-летнего серийного убийцу

Мужчина убил 5 человек и заявил, что приносил их в жертву. Сначала он хотел, чтобы его казнили, но потом передумал и обратился в суд, чтобы его помиловали.

Related video

В США казнят серийного убийцу, который ждал исполнения приговора 43 года. На момент казни ему будет 73 года. Об этом сообщает издание WSJ.

Так, Томас Крич из Огайо совершил не менее 5 убийств в 1974 году в трех штатах США. Сам он заявлял, что убил 42 человека в разных штатах США. Он якобы приносил их в жертву.

Большинство из этих случаев не нашли подтверждения.

В 1981 году апелляция смягчила приговор Кричу с казни на пожизненное заключение, но после этого мужчина забил самодельным кистенем другого заключенного, и выразил желание быть казненным.

Томас Крич

С 1981 года Крич содержался в камере смертников в тюрьме в штате Айдахо, сейчас он считается главным "старожилом" тюрем штата.

В конце 2023 года его смертный приговор был окончательно подписан, но Крич предпочел быть казненным и попросил о помиловании. Голоса комиссии по этому вопросу разделились, поэтому ему отказали. Статут серийного убийцы назначили на 28 февраля. Осужденный подавал апелляцию в суд, но тот ему отказал.

На момент казни Томасу Кричу будет 73 года.

Ранее в штате США казнили осужденного за убийство Кеннета Смита с помощью газообразного азота. Это стало первым применением нового метода смертной казни после того, как сорок лет назад ввели смертельные инъекции.

Также в Японии приговорили к смертной казни поджигателя Синдзи Аоба. Мужчина устроил пожар в анимационной студии, в результате чего погибли 36 человек.