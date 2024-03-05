Стратегия в три этапа: глава спецслужбы Молдовы раскрыл планы РФ сорвать вступление страны в ЕС

По данным руководителя СИБ Александра Мустяце, Кремль хочет взять под контроль парламент Молдовы.

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Глава Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце предупредил о возможных попытках России вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы. Он также отметил, что могут быть предприняты шаги по провокации социальных конфликтов в регионах Гагаузии и Приднестровья с целью нарушить процесс интеграции Молдовы в Европейский союз. Об этом Мустяце сообщил на пресс-конференции 5 марта, его заявление передает издание Newsmaker.

"В распоряжении СИБ оказались данные, указывающие на беспрецедентный уровень интенсивности действий РФ. Цель этих действий – скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС, взорвать демократические процессы и удержать Молдову в сфере своего влияния", – заявил Мустяце.

По словам Мустяце, первые признаки этого вмешательства были замечены в 2023 году, когда возникли попытки подорвать легитимность местных выборов.

"Сейчас пытаются реализовать следующие два этапа с намерением вмешаться в электоральные процессы этого года. Есть информация о попытке скомпрометировать референдум о евроинтеграции, президентских выборах, а также очернить учреждения и кандидатов, которые будут продвигать идею евроинтеграции", – сказал Мустяце.

Согласно Мустяце, следующий этап запланирован на 2025 год, и его целью является захват парламента Молдовы под контроль.

"Эта стратегия включает три основных элемента. Поддержка политиков, находящихся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации… Планируют кризисы в экономической, социальной сферах, социальные конфликты с целью разжигания межнациональной розни, кризиса безопасности и общественного порядка, в частности в Гагаузии или Левом берегу Днестра. Эти кризисы будут запускаться последовательно или параллельно, часто посредством согласованных действий и пропаганды", – заявил глава СИБ.

Согласно высказыванию Мустяце, третьим элементом будет проведение масштабных информационных атак с целью усиления психологического эффекта кризисов.

"Главный актер, на которого ставит РФ, – группировка Илана Шора. Согласно данным, главная задача Илана Шора на 2024 год – скомпрометировать результаты референдума. Другая группа политических деятелей получила задачу продвигать доктрину государственников, которая действительно обслуживает риторику России", – добавил он.

Напомним, 16 января Молдова ввела скидки на 27% на транзит украинской продукции в течение 2024 года. По информации Еврокомиссии, недавно было выделено 126 миллионов евро финансирования на поддержку румынских портов, в которых увеличились объемы грузов после начала российского вторжения в Украину.