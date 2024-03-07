"Для блага нашей страны": Трамп вызвал Байдена на дебаты

У Трампа желание провести дебаты появилось через несколько часов после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли выбыла из президентской гонки.

Related video

Дональд Трамп вызвал действующего президента США Джо Байдена на дебаты после того, как сам отказался посещать мероприятия, где присутствовали его конкуренты на выборах. Об этом пишет Bloomberg.

"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые являются такими жизненно важными для Америки и американского народа. Поэтому я призываю к дебатам в любое время, любое, и любого", — написал Трамп в среду в заметке на своей платформе социальных сетей Truth Social.

Важно

Предвыборная гонка в США: Никки Хейли отказалась от участия, кандидатом будет Дональд Трамп

Желание у Трампа вести дебаты появилось через несколько часов после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли выбыла из президентской гонки. Бывший президент пропустил пять праймериз, несмотря на то, что один из его оппонентов, Крис Кристи, назвал его "курицей" из-за того, что тот не появился.

Призыв Трампа к дебатам прозвучал за день до того, как 81-летний Байден выступит с заключительной речью о состоянии Союза во время своего президентского срока, где президент очертит программу своего второго срока. Трамп, которому 77 лет, критиковал Байдена во время кампании, ставя под сомнение его ментальное самочувствие и высмеивая его за словесные ошибки и физические преткновения.

"Я знаю, что Дональд Трамп жаждет внимания и пытается расширить свою привлекательность за пределы базы MAGA — и это разговор, который мы проведем в соответствующий момент в этом цикле. Если он так отчаянно хочет увидеть президента Байдена в прайм-тайм, ему не нужно ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером настроятся на просмотр "Состояния в Союзе", — прокомментировал решение Трампа представитель кампании Байдена Майкл Тайлер.

Внефракционная комиссия по президентским дебатам уже объявила даты трех дебатов в сентябре и октябре и единых дебатов для кандидатов в вице-президенты.

Байден и Трамп дважды дебатировали друг с другом в 2020 году. Один форум отменили из-за того, что у Трампа обнаружили коронавирус.

Напомним, что в США проходит праймериз в Демократической и Республиканской партиях. Делегаты в 15 основных штатах должны отдать свои голоса и определить единого кандидата от политических сил.