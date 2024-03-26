Без всяких референдумов: в РФ депутаты хотят вернуть казнь

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что вопрос о возвращении смертной казни можно решить без проведения референдума.

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В РФ депутаты заговорили о возвращении смертной казни. Вопрос о необходимости ее введения поднял 71-летний депутат, председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

По его словам, перед так называемой "СВО" и до событий в "Крокусе" проводился опрос среди россиян, который показал, что 69% граждан РФ одобряют возвращение смертной казни для террористов и убийц детей.

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"Предлагаю вынести вопрос об отмене моратория на казнь для террористов на референдум и провести его 8 сентября, в единый день голосования. Пусть народ выразит свою волю, что касается моей позиции, она всегда была однозначной — мерзавцы и нелюди, которые задумали такое злодейство, должны знать, какая кара их ждет", — сказал депутат.

Он возмутился, что вместо того, чтобы сочувствовать пострадавшим во время теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Москве", россияне озаботились тем, как быстро восстановить разрушенное здание и возобновить развлекательные мероприятия. Сам депутат настаивает, чтобы ТЦ не восстанавливали, а на его месте построили мемориальный комплекс.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал предложение коллеги Миронова о снятии моратория на смертную казнь. Он заявил, что вопрос о возвращении смертной казни можно решить без проведения референдума.

"Не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда", — сказал он.

Напомним, что 22 марта в пригороде Москвы неизвестные с автоматами зашли в местный ТЦ и начали расстреливать посетителей. Далее они якобы совершили поджог здания и скрылись.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Москве, который унес жизни более 130 человек, стал крупнейшим в истории РФ по количеству погибших после теракта в Беслане.

Западные СМИ считают, что террористический акт в торговом центре "Крокус Сити Холи" в Москве негативно сказался на имидже российского президента Владимира Путина.