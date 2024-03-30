В Москве горел государственный университет имени Баумана: подробности (видео)

В российской столице загорелась крыша одного из корпусов университета. По данным росСМИ, пожар локализовали, пострадавших нет.

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В субботу, 30 марта, в Москве произошел пожар в Московском государственном техническом университете имени Баумана (МГТУ им. Баумана). Вспыхнула крыша корпуса в Бригадирском переулке, находящегося на реконструкции. Об этом сообщило российское информагентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Идет густой серый дым. Ведется эвакуация. На место прибыли пожарные, проводится разведка", — говорится в сообщении.

Видео с места происшествия опубликовал российский Telegram-канал Readovka.

В свою очередь руководство вуза сообщило, что возгорание произошло в здании многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им.

"Пожарные бригады оперативно прибыли на место пожара. Возгорание локализовано. Угрозы для жизни студентов и сотрудников нет" — заверили в университете и пообещали впоследствии подробнее рассказать об инциденте.

Фото: скриншот

Напомним, 22 марта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба. По последним данным жертвами теракта стали 144 человека.

29 марта Следственный комитет РФ, что подозреваемые в стрельбе якобы признались, что все их действия до теракта, а также после, контролировал некий человек под псевдонимом через мессенджер Telegram. А также заявили, что после совершенного якобы ехали за наградой в Киев.