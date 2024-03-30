В Азии обезьян-карманников учат охотиться за телефонами туристов и грабить банки (фото, видео)

Жители Нью-Дели научили приматов пугать туристов и отбирать ценные вещи. А в Таиланде даже создали специальное подразделение по борьбе с обезьянами и выдали офицерам рогатки.

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В странах Азии обезьян дрессируют для воровства, приматы грабят банки, нападают на туристов и даже убивают своих владельцев. Полицейские вооружаются рогатками, чтобы отбиваться от разъяренных животных. Об этом пишет The Daily Mail.

Известно, что в Индии мошенники обучают обезьян похищать деньги и личные вещи. Обезумевшие обезьяны порой набрасывались на своих владельцев, в последние годы по всей Азии были смертельные случаи.

На этой неделе выяснилось, что разъяренные обезьяны терроризируют тайский туристический город, вынуждая использовать рогатки и транквилизаторы.

Офицеры заявили, что подверглись нападению агрессивных макак в городе Лопбури в Таиланде

Местное полицейское управление выдало деревянные рогатки, с помощью которых офицеры могут стрелять по приматам, которые часто крадут еду из магазинов и у туристов, а также портят имущество.

Такой шаг предприняли после того, как генерал-майор полиции Апирак Вечканчана, командующий полицией провинции Лопбури, распорядился о создании специального подразделения для борьбы с дикими обезьянами.

В 2021 году в Индии арестовали двух грабителей, которые, судя по всему, обучали обезьян нападать на своих жертв.

Мужчины научили приматов, которые, как известно, нападают на людей из-за предметов, пугать жителей Нью-Дели и заставлять их отдавать ценные вещи.

Одна из жертв рассказал, что трое мужчин запрыгнули в рикшу, в которой он ехал, и позвали двух обезьян, а затем требовали передать 6000 рупий (около 70 евро).

Полиция заподозрила, что банда стоит за другими подобными кражами, была создана специальная группа для розыска преступников, которых впоследствии арестовали вместе с животными.

Обезьяны в храме Улувату в Индонезии воруют предметы у туристов и используют их, чтобы получить еду.

Беспрецедентное поведение наблюдали исследователи из Университета Летбриджа в Канаде. Они заметили, что более старые и опытные приматы охотятся на ценные предметы, такие как телефоны и требуют еду. Опытные приматы выяснили, какие предметы люди считают наиболее ценными.

В 2020 году индийская полиция прибыла на место ограбления банка в Нью-Дели, в итоге камеры наблюдения показали, что обезьяна открыла банкомат.

Обезьяна в Индии вскрыла банкомат

Спасение щенка в Малайзии

В 2021 году в Малайзии обезьяна похитила двухнедельного щенка и забралась на крышу электрической подстанции в Таман Лестари Путра. В итоге щенка все же удалось спасти.

Обезьяна, убившая своего владельца

В июне 2019 года один мужчина умер, а его сын попал в больницу после того, как домашняя обезьянка напала на них в кокосовой роще в Малайзии. 72-летний Нга Мухаммад пытался заставить животное залезть на дерево и достать кокосы. Но оно напало на него и перекусило артерию на запястье.

Напомним, что в Чернобыльской зоне появились дикие коровы. Они зимуют и спасаются от хищников.

Также сообщалось, что британская армия использует собак хаски во время военных учений в Арктике. Животные доставляют провизию.