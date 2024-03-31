На территории аэропорта: во Франции тысячи людей устроили незаконную рейв-вечеринку (видео)

Местные власти накануне заявили о запрете на проведение массовых мероприятий, если они не были согласованы. В то же время, полиция не будет разгонять участников фестиваля, а дождется его окончания.

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Во Франции уже двое суток продолжается нелегальная рейв-вечеринка с тысячами участников. Организовали ее на территории аэропорта одного из регионов. Об этом пишет BFMTV.

Речь идет о французском Бретане, где сотрудники правоохранительных органов два дня наблюдают за действиями на рейв-фестивале. Примечательно, что проводят его несмотря на то, что все разрешения отсутствуют.

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Граждане съехались со всей страны на территорию бывшего аэропорта городка Кимпер в департаменте Финистер. Полиции об этом стало известно лишь незадолго до начала мероприятия. После этого префектура департамента выпустила официальный запрет на проведение различных фестивалей, ели они не были до этого согласованы. Как можно понять, участников и организаторов это совершенно не остановило.

В субботу количество участников было в районе 6 тысяч человек, а уже к утру воскресенья речь предварительно шла о 8 тысячах. К ним должны присоединиться еще тысячи других граждан, поэтому это далеко не конец. Продлится незаконная рейв вечеринка до 2 апреля.

Примечательно, что это место для проведения фестиваля было выбрано не просто так. Аэропорт с осени не принимает коммерческие рейсы и лишь иногда там можно заказать развлекательные туристические полеты. Из-за фестиваля их пришлось перенести в другое место.

Рядом с мероприятием дежурят пожарные и полиция, чтобы не допустить различных инцидентов. Прибывающих людей проверяют, однако, как рассказали местные корреспонденты, происходит это выборочно.

За утро воскресенья удалось задержать двух человек, которые пытались пронести с собой наркотики.

Местные власти не собираются разгонять вечеринку, ведь вскоре участники сами разъедутся по домам.

Напомним, 3 сентября 2023 года сообщалось, что из-за непогоды на фестивале Burning Man погибли люди. По информации журналистов, на мероприятии застряли более 70 тысяч человек. Въезд и выезд были закрыты, а машины вязли в грязи.

Уже через 2 дня сообщалось, что им удалось выбраться из ловушки и дорога снова была открыта. В результате получилось так, что неожиданный ливень посреди лета в пустыне превратил недельный ежегодный фестиваль контркультуры в грязную ловушку для тысяч людей.